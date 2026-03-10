Александр Ревва избавляется от недвижимости на Кипре

10 марта 2026, 08:31

SHOT: комик Александр Ревва решил продать виллу на Кипре за 1,2 млн евро

Александр Ревва (Фото: Инстаграм* @arthurpirozhkov)

Комик Александр Ревва избавляется от роскошной недвижимости на Кипре. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.