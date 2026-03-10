Александр Ревва избавляется от недвижимости на Кипре
Комик Александр Ревва избавляется от роскошной недвижимости на Кипре. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
51-летний артист намерен продать свою двухэтажную виллу на Кипре. Дом площадью 500 квадратных метров находится в престижном районе Пиргос, пригороде Лимассола. Стоимость недвижимости с мебелью, техникой и невероятными видами составляет 1,2 млн евро (около 110 млн рублей).
Вилла имеет четыре спальни, каждая из которых выходит на свою террасу. В доме есть большая кухня, совмещённая с гостиной, кабинет и отдельная комната для прислуги, что исключает пересечение с хозяевами.
Участок, на котором расположена вилла, занимает 4000 квадратных метров. На нём разбит благоустроенный сад, есть бассейн с отдельной душевой, летняя кухня с зоной для барбекю, гостевой дом и большая парковка для автомобилей. Также на участке есть причал для лодки. Вилла находится всего в 800 метрах от моря.
Ранее жена юмориста Анжелика сдавала эту виллу в аренду. Летом прошлого года проживание здесь стоило 8 тысяч евро (около 727 тысяч рублей). В январе этого года недвижимость выставили на продажу, но за два месяца покупателя так и не нашлось.
Читайте также: