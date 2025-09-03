Стас Ярушин признался, что начал злоупотреблять алкоголем во времена КВН

03 сентября 2025, 12:44

Стас Ярушин (фото: Instagram* / yarushinstanislav)

Актер и музыкант Стас Ярушин поделился воспоминаниями о периоде, когда злоупотреблял алкоголем.





Он сообщил, что в январе будет девять лет, как он бросил пить. Ярушин отметил, что ему удалось вовремя осознать пагубность привычки.



«Либо я уйду на тот свет, либо остановлюсь и возьмусь за голову», — объяснил артист в подкасте «Переговорка» с Георгием Иващенко на «Радио 1».

«И я по этой накатанной шел и начал понимать, что у меня это переходит в не очень хорошую стадию», — вспомнил актер.