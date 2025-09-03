Стас Ярушин признался, что начал злоупотреблять алкоголем во времена КВН
Актер и музыкант Стас Ярушин поделился воспоминаниями о периоде, когда злоупотреблял алкоголем.
Он сообщил, что в январе будет девять лет, как он бросил пить. Ярушин отметил, что ему удалось вовремя осознать пагубность привычки.
«Либо я уйду на тот свет, либо остановлюсь и возьмусь за голову», — объяснил артист в подкасте «Переговорка» с Георгием Иващенко на «Радио 1».По словам Стаса, пристрастие к спиртному началось в годы участия в КВН, так как именно там было все «алкогольное веселье».
«И я по этой накатанной шел и начал понимать, что у меня это переходит в не очень хорошую стадию», — вспомнил актер.Ярушин признался, что иногда выходил на сцену в нетрезвом состоянии, однако сумел скрывать это от зрителей. Сегодня Стас призывает других отказываться от алкоголя и делится опытом: он помог многим коллегам и друзьям, направив их к специалисту, который кодирует гипнозом. Именно благодаря ему артисту удалось бросить пить.