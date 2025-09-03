Ефремову и Кругликовой предстоит поделить недвижимость на 200 миллионов рублей

03 сентября 2025, 10:26

Михаил Ефремов и Софья Кругликова (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Актеру Михаилу Ефремову и его пятой супруге Софье Кругликовой предстоит поделить недвижимость на 200 миллионов рублей после развода. Об этом сообщает telegram-канал Shot.