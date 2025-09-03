Ефремову и Кругликовой предстоит поделить недвижимость на 200 миллионов рублей
Актеру Михаилу Ефремову и его пятой супруге Софье Кругликовой предстоит поделить недвижимость на 200 миллионов рублей после развода. Об этом сообщает telegram-канал Shot.
Еще в 2011 году актер купил шестикомнатную квартиру площадью почти 150 квадратных метров. Жилье находится в историческом доме в Плотниковом переулке в Хамовниках. Сейчас ориентировочная стоимость квартиры равняется 140 миллионам рублей.
На Кругликову с 2019 года оформлена 45-метровая квартира на Большой Никитской в Пресненском районе. Она оценивается примерно в 40 миллионов рублей и располагается в доме культурного наследия 1876 года. К тому же на Софью оформлен дом в подмосковном СНТ «Рябинушка» Красногорского района площадью 63 квадратных метров. Его и прилегающий участок в шесть соток оценивают в 20 миллионов рублей.
