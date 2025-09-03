Егор Крид отреагировал на критику Мизулиной из-за концерта

03 сентября 2025, 09:42

Егор Крид (Фото: Telegram @egorkreed)

Егор Крид после серьезных обвинений от главы «Лиги безопасного интернета» Екатерины Мизулиной дерзко ответил на претензии в свой адрес в личном блоге.





Крид выразил мнение, что исполнение танцевального номера на сцене в шортах и топе красивой девушкой, а также поцелуй с ней, не могут считаться «развратными действиями в отношении несовершеннолетних» или угрозой для «семейных ценностей нашей страны». По его словам, поцелуи всегда были, есть и будут важным элементом здоровых отношений между мужчиной и женщиной. Это можно увидеть в мультфильмах, фильмах и сказках — там это считается нормальным, отметил Егор.



Затем исполнитель обрушился с критикой на ​саму Мизулину.





«Я считаю, что разрушать семью в Год семьи и потом бегать по школам пиарить эту историю, отвратительно наигранно сосаться на глазах у восьмилетних ребят – это не просто совращение несовершеннолетних и обесценивание семейных ценностей — у этих детей навсегда разрушена психика из-за какой-то женщины», — написал Крид.