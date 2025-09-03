«Мой любовник»: Откровенное поздравление жены Алексея Чадова стало его подарком
Стало известно, как супруга Алексея Чадова поздравила его с днём рождения
Актёр Алексей Чадов состоит в браке с журналисткой и преподавателем йоги Лейсан Галимовой, в котором они воспитывают дочь Айю. По случаю дня рождения артиста, Лейсан поделилась в соцсетях романтичными фотографиями с мужем.
На опубликованных снимках запечатлены моменты из совместной жизни пары: одна из фотографий сделана в парке, другая — в более формальной обстановке. Галимова также сопроводила публикацию трогательным обращением к Чадову, назвав его не только любимым мужчиной, но и другом.
«С днём рождения, мой друг, мой муж, мой любовник! Слава Богу, всё совпало», — написала она.С поздравлениями к актёру в комментариях присоединились и другие медийные личности.
В материале «Радио 1» рассказываем, как прошло детство Алексея Чадова, чем он увлекался в юности и какие испытания пришлось преодолеть.