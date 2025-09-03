Достижения.рф

Стас Ярушин высказался о роли Ольги Бузовой в жюри «Фактор. BY»

Стас Ярушин заявил, что Бузова умеет делать шоу
Стас Ярушин (фото: Instagram* / yarushinstanislav)

Актер и музыкант Стас Ярушин в подкасте «Переговорка» с Георгием Иващенко на «Радио 1» прокомментировал участие Ольги Бузовой в качестве судьи вокального конкурса «Фактор. BY».



По его словам, в проекте оценивают не только вокальные данные, но и умение артиста работать на сцене.

«Я Олю уважаю за то, что она пахарь, за то, что она постоянно работает над собой. Она может делать шоу, она смотрит и оценивает адекватно», — отметил он.
Ярушин добавил, что если бы конкурс был исключительно вокальным, то в жюри стоило бы приглашать только специалистов с профильным образованием. Он также подчеркнул, что у него с Бузовой хорошие, дружеские отношения, но затруднился ответить, пропустил бы её в проект, если бы она пришла как участница.
«Я не знаю, как она сейчас поет, я вообще ни разу не слышал, как она вживую пела», — добавил Стас.
*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
Дайана Хусинова

