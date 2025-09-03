Михаил Ефремов развелся с пятой женой Софьей Кругликовой после 23 лет брака

03 сентября 2025, 08:29

Михаил Ефремов (Фото: РИА Новости/Алексей Майшев)

Известный российский актер Михаил Ефремов официально развелся со своей пятой супругой, Софьей Кругликовой, после 23 лет совместной жизни. Как сообщает Telegram-канал «‎Shot», развод был оформлен недавно, хотя фактически семья разорвала отношения несколько месяцев назад.