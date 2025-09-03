Михаил Ефремов развелся с пятой женой Софьей Кругликовой после 23 лет брака
Известный российский актер Михаил Ефремов официально развелся со своей пятой супругой, Софьей Кругликовой, после 23 лет совместной жизни. Как сообщает Telegram-канал «Shot», развод был оформлен недавно, хотя фактически семья разорвала отношения несколько месяцев назад.
Причиной разрыва стали постоянные конфликты между супругами. Финальной каплей в их отношениях стало свидание Ефремова в исправительной колонии с 41-летней актрисой Дарьей Белоусовой, которое длилось три дня. Это событие стало решающим фактором для Кругликовой, которая долгое время прощала мужу измены и терпела его скандальное поведение.
Ефремов и Кругликова поженились в 2002 году и воспитывали троих детей: дочь Веру (род. в 2004), дочь Надежду (род. в 2007) и сына Бориса (род. в 2010). Несмотря на множество трудностей, включая время, проведенное актером в колонии, пара пыталась сохранить семью. Однако, как выясняется, даже долгожданная встреча после отсидки не смогла вернуть отношениям прежнюю гармонию. Теперь бывшим супругам предстоит раздел имущества. Перед разводом Ефремов успел отдохнуть и подлечиться в санатории Кисловодска на сумму около 300 тысяч рублей.
