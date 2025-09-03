Стало известно, сколько Михаил Шуфутинский заработает 3 сентября
Певец Михаил Шуфутинский 3 сентября выступит в Государственном Кремлёвском дворце и заработает 36 млн рублей. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
По данным источника, 3 сентября шансонье с легкостью собрал полный зал — в Государственный Кремлёвский дворец придут 6 тысяч человек, чтобы послушать его знаменитую композицию. За выступление артист получит примерно 36 миллионов рублей — уже с вычетом расходов на освещение, шоу, аренду, охрану, райдер и другие технические аспекты организации концерта.
По информации от Mash, Шуфутинский принял решение отказаться от участия в корпоративах в этот день, чтобы не переутомиться. Все свои силы он направит на подготовку и проведение шоу в Кремле.
