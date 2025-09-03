Звезда «Универа» рассказал о скандале с Виталием Гогунским, посылавшем «в сад» женщин в плохом настроении

03 сентября 2025, 14:17

Ярушин признался, что его отношения с коллегой из «Универа» Гогунским наладились

Стас Ярушин (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Актер и музыкант Стас Ярушин рассказал о давнем конфликте с коллегой по сериалу «Универ. Новая общага» Виталием Гогунским.





По словам Ярушина, разногласия возникли из-за того, что Гогунский отказался сниматься в последних сериях проекта.

«Виталька тогда поступил неправильно, но сейчас мы уже всю эту историю замяли, мы уже хорошо общаемся», — отметил артист в подкасте «Переговорка» с Георгием Иващенко на «Радио 1».

«Это была подстава для всех и для авторов. Но я уже выше этого конфликта. Врагами мы никогда не были, но общих тем я не хотел с Виталькой», — сказал Ярушин.

«Он присылает свою версию — меня не устраивает, я ему отправляю свою… короче, коннекта в творческом плане пока нет», — поделился Стас.

«Если у тебя плохое настроение, уходи в сад», — заявил тогда Гогунский в подкасте «Краснова знает».