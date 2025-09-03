Звезда «Универа» рассказал о скандале с Виталием Гогунским, посылавшем «в сад» женщин в плохом настроении
Ярушин признался, что его отношения с коллегой из «Универа» Гогунским наладились
Актер и музыкант Стас Ярушин рассказал о давнем конфликте с коллегой по сериалу «Универ. Новая общага» Виталием Гогунским.
По словам Ярушина, разногласия возникли из-за того, что Гогунский отказался сниматься в последних сериях проекта.
«Виталька тогда поступил неправильно, но сейчас мы уже всю эту историю замяли, мы уже хорошо общаемся», — отметил артист в подкасте «Переговорка» с Георгием Иващенко на «Радио 1».Он добавил, что актер и так должен был покинуть проект из-за усталости, однако он ушел раньше, заявив, что больше не хочет участвовать в съемках. Недоснятые эпизоды стали неожиданностью для команды.
«Это была подстава для всех и для авторов. Но я уже выше этого конфликта. Врагами мы никогда не были, но общих тем я не хотел с Виталькой», — сказал Ярушин.Сегодня отношения между артистами восстановились, и они даже планируют совместный проект. По словам Ярушина, речь может идти о песне, однако творческого взаимопонимания пока не достигнуто.
«Он присылает свою версию — меня не устраивает, я ему отправляю свою… короче, коннекта в творческом плане пока нет», — поделился Стас.Напомним, прежде Гогунский угодил в скандал из-за своих высказываний. 46-летний актер выразил мнение, что женщины не должны находиться в плохом настроении рядом с мужчинами.
«Если у тебя плохое настроение, уходи в сад», — заявил тогда Гогунский в подкасте «Краснова знает».