«Сидят дома без страсти»: Решетова шокировала откровением о российских женщинах
Анастасия Решетова объяснила популярность турецких сериалов среди россиянок
Модель Анастасия Решетова высказала мнение о причинах популярности турецких сериалов среди российских женщин. Анастасия выступила с этой точкой зрения на премьере фильма «Два мира, одно желание». Её слова приводит издание Kp.ru.
Решетова считает, что многим россиянкам не хватает в жизни острых ощущений и страсти.
«Российским женщинам не хватает этих американских горок, им не хватает страсти в жизни. Кто-то сидит дома, кто-то погружён в какие-то свои бытовые вопросы. Им хочется получить эти эмоции из сериалов», — пояснила она.Сама модель отметила, что не испытывает потребности в подобных телевизионных историях. Девушка добавила, что в её собственной жизни уже было достаточно событий, которые можно сравнить с «американскими горками».
