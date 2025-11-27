«Сидят дома без страсти»: Решетова шокировала откровением о российских женщинах

27 ноября 2025, 14:53

Анастасия Решетова объяснила популярность турецких сериалов среди россиянок

Анастасия Решетова (Фото: Telegram @reshetovalife)

Модель Анастасия Решетова высказала мнение о причинах популярности турецких сериалов среди российских женщин. Анастасия выступила с этой точкой зрения на премьере фильма «Два мира, одно желание». Её слова приводит издание Kp.ru.





Решетова считает, что многим россиянкам не хватает в жизни острых ощущений и страсти.

«Российским женщинам не хватает этих американских горок, им не хватает страсти в жизни. Кто-то сидит дома, кто-то погружён в какие-то свои бытовые вопросы. Им хочется получить эти эмоции из сериалов», — пояснила она.

