«Я плохой режиссёр»: Иван Охлобыстин предрёк себе инсульт на съёмках

27 ноября 2025, 16:24

Актёр Иван Охлобыстин объяснил, почему считает себя слабым режиссёром

Иван Охлобыстин (Фото: кадр из сериала «Вспышка»)

Актёр Иван Охлобыстин заявил, что считает себя плохим режиссёром.





В интервью Пятому каналу Охлобыстин пояснил, что ему не хватает административных способностей для этой работы. Артист допустил, что может снять хороший фильм, если приложит усилия. Но он выразил опасение, что большая нагрузка на съёмках способна спровоцировать у него инсульт.



Охлобыстин рассказал о работе над своим первым фильмом «Арбитр». По его словам, процесс съёмок и особенно монтажа сильно его истощил.

«Иногда нужно себе честно признаваться, что мы чего-то не можем. В каждом человеке Господь заложил талант, и не один. Просто может этого таланта не быть, значит, есть какой-то другой талант», — высказался Иван.