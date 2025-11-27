Рита Дакота снова пожаловалась на травлю и «заказ» журналистов
Рита Дакота обвинила СМИ в искажении фактов её биографии
Рита Дакота снова поделилась в соцсетях возмущением по поводу публикаций о себе.
По словам певицы, СМИ якобы намеренно искажают факты её биографии и «отрабатывают заказ», чтобы сформировать негативный образ.
Дакота уверяет, что журналисты специально подают информацию так, чтобы вызвать против неё волну критики. Однако многие подписчики считают, что дело вовсе не в прессе — публика реагирует на действия самой артистки, а резонанс возникает без посторонней помощи.
Тем не менее Рита продолжает настаивать на том, что стала целью преднамеренной травли, и уверяет, что будет отстаивать своё доброе имя.
