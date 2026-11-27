27 ноября 2026, 15:17

Юлия Ахмедова (фото: Instagram* / yakhmedova)

Российская стендап-комик и продюсер Юлия Ахмедова отмечает 28 ноября 44-летие. За годы на сцене она стала одной из ключевых фигур современного юмора, сформировав узнаваемый стиль и громкое имя. Как она живет сегодня, чем болеет и что известно о ее личной жизни, расскажет «Радио 1».





Содержание Биография Юлии Ахмедовой: детство и юность Как начинался путь Ахмедовой в юморе Юлия Ахмедова в Stand Up и сотрудничество с Русланом Белым* Телепроекты, гастроли и участие в жюри Фильмы и документальные проекты с Юлией Ахмедовой Личная жизнь Юлии Ахмедовой Психологическое состояние и проблемы со здоровьем Юлия Ахмедова сегодня

Биография Юлии Ахмедовой: детство и юность

Юлия Ахмедова с сестрой (фото: Instagram* / yakhmedova)

Как начинался путь Ахмедовой в юморе

Юлия Ахмедова в Stand Up и сотрудничество с Русланом Белым*

Юлия Ахмедова (фото: Instagram* / yakhmedova)

Телепроекты, гастроли и участие в жюри

«Вечерний Ургант»;

«Импровизация»;

«Comedy Баттл»;

«Открытый микрофон»;

«Игра»;

тревел-шоу «Проводник» на «Пятнице!».

Фильмы и документальные проекты с Юлией Ахмедовой

Личная жизнь Юлии Ахмедовой

Юлия Ахмедова и Руслан Белый* (фото: Instagram* / yakhmedova)

Психологическое состояние и проблемы со здоровьем

«Медленно уничтожала себя»: как бывшая стюардесса Zivert покорила российскую эстраду, почему отказала Гуфу и как пережила тяжелую болезнь?

Юлия Ахмедова сегодня