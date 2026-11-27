27 ноября 2026, 13:27

Актёр Александр Рапопорт рассказал о своих привычках питания и физической форме

Александр Рапопорт (Фото: кадр из сериала «Филатов»)

79-летний актёр Александр Рапопорт рассказал о том, как поддерживает хорошую физическую форму.





В интервью Пятому каналу артист сообщил, что не соблюдает строгих диет, однако давно выработал для себя комфортные привычки. Много лет он следует главному правилу — не есть, когда нет чувства голода.

«Ой, я же давно живу на белом свете. Мне, если всё будет хорошо, 1 апреля должно быть 80 лет. Спортом я занимался всю жизнь. Я занимался баскетболом, лёгкой атлетикой, карате, поэтому с этим всё нормально. Питаюсь я всю жизнь нормально. Я знаю, что самое главное — не есть, когда не хочешь», — подчеркнул Рапопорт.