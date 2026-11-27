27 ноября 2026, 04:32

Влад Соколовский с женой Ангелиной (Фото: Instagram* @lee__soul_)

Супруга певца и телеведущего Влада Соколовского Ангелина опубликовала снимок, на котором показала свою фигуру до похудения. Об этом сообщает Super.ru.





Напомним, что после рождения сына блогер решила взяться за фигуру. Она пересмотрела питание, начала заниматься спортом и сделала пластику груди, о которой — по её словам — давно мечтала. Результатами работы над внешностью Ангелина регулярно делится онлайн, выкладывая различные фото и видео.



Ангелина Суркова (Фото: Instagram* @lee__soul_) Однако некоторые поклонники критикуют её за чрезмерную худобу. Иногда они даже заявляют, что у жены телеведущего может быть анорексия. Ангелина с подобными заявлениями категорически не согласна — она утверждает, что находится в полной гармонии с собой и довольна тем, как выглядит.



Недавно блогер решила ответить недоброжелателям и напомнить подписчикам, как она выглядела до похудения. Ради этого Ангелина поделилась архивным кадром в розовом нижнем белье.



«Конечно, так было лучше», — иронично отметила она.