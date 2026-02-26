Страдала от алкоголизма, лежала в психбольнице и разбила сердце Стоянову: как складывается судьба и карьера актрисы Татьяны Догилевой
Татьяна Догилева — известная советская и российская актриса, Народная артистка России, чьи роли запомнились зрителям по фильмам «Блондинка за углом», «Покровские ворота», «Одиноким предоставляется общежитие». 27 февраля ей исполняется 69 лет. О трудностях, через которые ей пришлось пройти, о конфликте с Никитой Михалковым и о том, как Догилева живет сегодня, расскажет «Радио 1».
Биография Татьяны Догилевой: детство и юностьТатьяна Догилева родилась в Москве 27 февраля 1957 года в семье рабочих мукомольного комбината. Несмотря на отсутствие творческой среды в домашнем кругу, будущая артистка с детства отличалась повышенной эмоциональной восприимчивостью. Судьбоносное влияние на формирование её мировоззрения оказал кинематограф: образы из картины «Гусарская баллада» и классической экранизации «Ромео и Джульетты» предопределили выбор будущей профессии.
Вопреки планам родителей, Татьяна сделала ставку на актерское мастерство. В 14 лет ее зачислили в студию юного актера при Центральном телевидении. В 1974 году Догилева поступила в ГИТИС на курс Всеволода Остальского.
Театральная карьера: от «Ленкома» до антрепризПрофессиональная деятельность Догилевой началась в стенах Московского театра имени Ленинского комсомола, где она проработала до 1985 года. Позже она работала в Театре имени М. Н. Ермоловой, откуда ушла в 2012 году. В дальнейшем творческий диапазон артистки расширился за счет сотрудничества с Театром Российской армии, Театром имени Моссовета и участия в знаковых антрепризах Михаила Козакова.
Фильмография Татьяны ДогилевойХотя Догилева начинала с небольших ролей, её талант быстро заметили режиссеры. Настоящим прорывом стала картина «Блондинка за углом», в которой дуэт Татьяны Догилевой и Андрея Миронова мгновенно покорил зрителей.
Фильмы с актрисой:
- «Безбилетная пассажирка» (1978);
- «Блондинка за углом» (1984);
- «Забытая мелодия для флейты» (1987);
- «Нежданно-негаданно» (1983);
- «Мой любимый клоун» (1986);
- «Афганский излом» (1991);
- «Привет, дуралеи!» (1996);
- «Небо в алмазах» (1999);
- «Люба, дети и завод…» (2005–2006);
- «Вампиры средней полосы» (2021–...);
- «Обычная женщина» (2018–2021).
Тяжелые годы: борьба с алкоголизмом и депрессиейВ начале 2000-х годов Татьяна Догилева неожиданно пропала с экранов. Причиной стала череда трагедий в личной жизни. Актриса потеряла сразу несколько близких родственников: от рака скончался отец, затем ушли из жизни мать и брат. Чтобы справиться с утратами, Догилева начала выпивать.
«Я начинала пить на каких-то вечеринках, премьерах, а потом долго не могла остановиться. На съемки, правда, пьяная приходила всего два раза, но из-за этого съемки приходилось переносить. К тому времени все уже знали, что у Догилевой есть такая слабость. И новые роли предлагать перестали. А я все глубже погружалась в эту трясину. Самостоятельно выбраться из нее не могла», — вспоминала актриса в беседе с KP.RU.Она не скрывала, что могла уйти в запой, а однажды даже добровольно легла в психиатрическую клинику. Там ей помогли справиться с зависимостью, но через два года случился рецидив.
Татьяна Догилева (фото: РИА Новости / Шахвердиев)
Развод и проблемы в семьеНа фоне тяжелого периода Догилева развелась с мужем, сатириком Михаилом Мишиным, с которым прожила много лет. Дочь осталась с отцом, но бывшие супруги сумели сохранить дружеские отношения.
«Я пришла к выводу, что талант жены во мне очень не развит. Я безнадежна», — считает актриса.
Болезнь дочери ДогилевойДочь актрисы, Екатерина, в подростковом возрасте столкнулась с анорексией. Желая похудеть с 67 до 54 килограммов, она довела себя до критических 40 кг. Осознав, что ситуация угрожает ее жизни, Екатерина сама попросила госпитализировать ее.
«Анорексия — это психическое заболевание. И здесь могут помочь только специалисты. Мы прожили два страшных года. И сделать я ничего не могла. А уж, поверьте, я перепробовала все», — поделилась актриса.После выздоровления она полностью пересмотрела свои взгляды и отказалась от весов. Екатерина пробовала себя на театральной сцене в США, а позже вернулась в Россию.
Конфликт с Никитой МихалковымВ 2010 году Татьяна Догилева оказалась в центре громкого конфликта с режиссером Никитой Михалковым. Актриса активно протестовала против строительства гостиницы студией «ТриТэ» в Москве, участвовала в пикетах, что вызвало недовольство Михалкова.
В ответ режиссер заявил, что Догилеву могут исключить из Союза кинематографистов за неуплату членских взносов. В результате актрисе не удалось победить в этом споре.
«Очень смешное началось потом: несколько людей из кино, которые мне прежде выказывали всякую любовь и восхищение, при встрече со мной на каких-то фестивалях делали вид, что не видят меня. А когда я спрашивала: "Почему ты не поздоровался?" — отвечали: "Я же плохо вижу". Я ведь была много лет назад в очень хороших отношениях с Никитой Михалковым. Разве я могла представить, что он затеет такую стройку?» — рассказала Догилева в интервью с KP.RU.
Роман с Юрием СтояновымВо время учебы на первом курсе ГИТИСа Татьяна Догилева увлеклась своим однокурсником Юрием Стояновым. Между ними быстро завязался бурный, но недолгий роман.
Стоянов, будучи высоким и привлекательным, пользовался вниманием девушек, и его интерес к Догилевой стал для нее неожиданным.
Татьяна Догилева (фото: кадр из фильма «Блондинка за углом»)
Однако эти отношения негативно отразились на учебе Татьяны, что сильно обеспокоило ее мать. Переживания дошли до того, что женщина попала в больницу с сердечным приступом.
«Мы вместе играли этюды, вот и влюбились. В первом семестре мне поставили тройку, и я сказала Юрию, что мы расстаемся. Он ходил страдающий», — рассказала про отношения актриса.
Как изменилась Татьяна ДогилеваС возрастом Догилева поправилась — это вызвало обсуждения среди поклонников. Однако сама актриса относится к этому с юмором и даже говорит, что теперь готова играть «комедийных старух».
«Я постарела, поправилась, изменилась. Перестала биться за молодость. Я просто такая, какая есть. Это не хорошо и не плохо. Более того, с большим уважением отношусь к актрисам, которые не сдаются возрасту, держат диеты, фейсы, которые активны и хотят много ролей», — сказала Догилева.Актриса отметила, что очень уважает актрис, которые не сдаются возрасту и продолжают поддерживать себя в форме различными способами. Однако Татьяна выбирает для себя другой путь.
«Моя позиция другая. Я говорю: "Я пенсионерка. Смотрю много сериалов. Не склонна к общению, к компаниям, тусовкам. Я, может быть, даже дикая"», — отметила она.
Татьяна Догилева (фото: РИА Новости / Владимир Астапкович)
Чем занимается Татьяна Догилева сейчасХотя актриса не так часто появляется в кино, она продолжает творческую деятельность. В 2022 году она снялась в нескольких проектах, включая «Анна К», «Многоэтажка», «Синдром жизни». А в 2023 году Догилева осуществила свою мечту — сыграла Бабу-ягу в фильме «Волшебный участок».
После развода актриса не стремится снова выходить замуж. Она признается, что наслаждается свободой и независимостью, а семейная жизнь для нее больше не в приоритете.
Сегодня Догилева сохраняет статус одной из самых востребованных актрис российского кинематографа. На август 2026 года запланирована премьера полнометражной ленты «Последний богатырь. Колобок» с её участием.