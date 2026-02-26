Страдала от алкоголизма, лежала в психбольнице и разбила сердце Стоянову: как складывается судьба и карьера актрисы Татьяны Догилевой

26 февраля 2026, 11:20

Татьяна Догилева (фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова)

Татьяна Догилева — известная советская и российская актриса, Народная артистка России, чьи роли запомнились зрителям по фильмам «Блондинка за углом», «Покровские ворота», «Одиноким предоставляется общежитие». 27 февраля ей исполняется 69 лет. О трудностях, через которые ей пришлось пройти, о конфликте с Никитой Михалковым и о том, как Догилева живет сегодня, расскажет «Радио 1».





Биография Татьяны Догилевой: детство и юность

Театральная карьера: от «Ленкома» до антреприз

Татьяна Догилева (фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова)

Фильмография Татьяны Догилевой

«Безбилетная пассажирка» (1978);

«Блондинка за углом» (1984);

«Забытая мелодия для флейты» (1987);

«Нежданно-негаданно» (1983);

«Мой любимый клоун» (1986);

«Афганский излом» (1991);

«Привет, дуралеи!» (1996);

«Небо в алмазах» (1999);

«Люба, дети и завод…» (2005–2006);

«Вампиры средней полосы» (2021–...);

«Обычная женщина» (2018–2021).

Тяжелые годы: борьба с алкоголизмом и депрессией

«Я начинала пить на каких-то вечеринках, премьерах, а потом долго не могла остановиться. На съемки, правда, пьяная приходила всего два раза, но из-за этого съемки приходилось переносить. К тому времени все уже знали, что у Догилевой есть такая слабость. И новые роли предлагать перестали. А я все глубже погружалась в эту трясину. Самостоятельно выбраться из нее не могла», — вспоминала актриса в беседе с KP.RU.

Татьяна Догилева (фото: РИА Новости / Шахвердиев)

Развод и проблемы в семье

«Я пришла к выводу, что талант жены во мне очень не развит. Я безнадежна», — считает актриса.

Болезнь дочери Догилевой

«Анорексия — это психическое заболевание. И здесь могут помочь только специалисты. Мы прожили два страшных года. И сделать я ничего не могла. А уж, поверьте, я перепробовала все», — поделилась актриса.

Конфликт с Никитой Михалковым

«Очень смешное началось потом: несколько людей из кино, которые мне прежде выказывали всякую любовь и восхищение, при встрече со мной на каких-то фестивалях делали вид, что не видят меня. А когда я спрашивала: "Почему ты не поздоровался?" — отвечали: "Я же плохо вижу". Я ведь была много лет назад в очень хороших отношениях с Никитой Михалковым. Разве я могла представить, что он затеет такую стройку?» — рассказала Догилева в интервью с KP.RU.

Роман с Юрием Стояновым

Татьяна Догилева (фото: кадр из фильма «Блондинка за углом»)

«Мы вместе играли этюды, вот и влюбились. В первом семестре мне поставили тройку, и я сказала Юрию, что мы расстаемся. Он ходил страдающий», — рассказала про отношения актриса.

Как изменилась Татьяна Догилева

«Я постарела, поправилась, изменилась. Перестала биться за молодость. Я просто такая, какая есть. Это не хорошо и не плохо. Более того, с большим уважением отношусь к актрисам, которые не сдаются возрасту, держат диеты, фейсы, которые активны и хотят много ролей», — сказала Догилева.

«Моя позиция другая. Я говорю: "Я пенсионерка. Смотрю много сериалов. Не склонна к общению, к компаниям, тусовкам. Я, может быть, даже дикая"», — отметила она.

Татьяна Догилева (фото: РИА Новости / Владимир Астапкович)

Чем занимается Татьяна Догилева сейчас