«Привет стоматологу»: Вика Цыганова повторила поступок SHAMAN на Байкале — фото

25 февраля 2026, 22:55

Певица Вика Цыганова повторила поступок SHAMAN на Байкале

Вика Цыганова (Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский)

Певица Вика Цыганова побывала на Байкале и повторила популярный «трюк» исполнителя SHAMAN. 62-летняя артистка тоже решила попробовать байкальский лёд на вкус.





Все обошлось без эффектных поз — она не вставала на колени и ограничилась небольшим осколком. Однако дегустация прошла не так, как планировалось. По словам Цыгановой, лёд прилип к её языку.



Вика Цыганова (Фото: Instagram*/vika.tsyganova63)

Видео она опубликовала в запрещённой в РФ соцсети. Один из комментаторов иронично назвал певицу «подругой Shaman по вылизыванию льда». Другие подписчики отреагировали неоднозначно и в основном с тревогой.





«Я как стоматолог категорически против», «Привет стоматологу», «Вика, аккуратнее», — написали фолловеры.