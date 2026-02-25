«Привет стоматологу»: Вика Цыганова повторила поступок SHAMAN на Байкале — фото
Певица Вика Цыганова повторила поступок SHAMAN на Байкале
Певица Вика Цыганова побывала на Байкале и повторила популярный «трюк» исполнителя SHAMAN. 62-летняя артистка тоже решила попробовать байкальский лёд на вкус.
Все обошлось без эффектных поз — она не вставала на колени и ограничилась небольшим осколком. Однако дегустация прошла не так, как планировалось. По словам Цыгановой, лёд прилип к её языку.
Видео она опубликовала в запрещённой в РФ соцсети. Один из комментаторов иронично назвал певицу «подругой Shaman по вылизыванию льда». Другие подписчики отреагировали неоднозначно и в основном с тревогой.
«Я как стоматолог категорически против», «Привет стоматологу», «Вика, аккуратнее», — написали фолловеры.Исполнитель песни «Встанем» облизал лед на Байкале 20 февраля, чем вызвал бурную реакцию аудитории.