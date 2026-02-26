Рэпер Гуф рассказал о «черных» рехабах с санитарами-садистами

26 февраля 2026, 01:47

Алексей Долматов (Фото: Instagram* / @therealguf)

Рэпер Гуф (Алексей Долматов) в беседе с Life.ru поделился откровенными воспоминаниями о прохождении реабилитации. По его словам, за жизнь он побывал более чем в десяти рехабах, часть из которых оказались «черными», где с пациентами обращались очень жестоко.





Признание прозвучало на презентации Кодекса этичной реабилитации, которую артист провел совместно с вице‑спикером Госдумы Владиславом Даванковым (партия «Новые люди»). Артист уточнил, что впервые оказался в реабилитационном центре еще в 2000 году. В последнем учреждении условия оказались настолько тяжелыми, что после выхода из него рэпер сорвался уже на следующий день.



«За последние 25 лет я был точно более чем в десяти рехабах, из которых семь-восемь были нормальными. Последний рехаб, где я был, называется для меня "Запретное место", как и мой последний сольный альбом», — заявил Гуф.