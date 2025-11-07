Страшная авария и личные трудности: что известно об Андрее Чубченко — звезде современного кинематографа
Андрей Чубченко — российский актер, который стал звездой современного кинематографа и за свою карьеру получил множество престижных национальных наград. Он также известен своими ролями в московском драматическом театре, где активно работает с начала 1990-х годов. Подробнее о нем читайте в материале «Радио 1».
Биография Андрея ЧубченкоАндрей Александрович Чубченко родился в 1967 году в семье актеров. С самого детства был окружен театром и сценой, что предопределило его будущее в кино. Сначала его родители работали в Оренбурге, потом переехали во Владимир, а сына отправили к бабушкам в Красноярск. Вскоре родители получили хорошие должности в драматическом театре, и семья снова воссоединилась в начале 70-х. Из-за частых гастролей ребенок успел познакомиться с многими городами Советского Союза еще до того, как пошел в школу.
Летом он обычно проводил время в пионерском лагере, где легко находил друзей благодаря своему общительному характеру. У него всегда были хорошие отношения с вожатыми и воспитателями. Сначала юноша не думал о карьере актера, а родители не хотели, чтобы он уезжал далеко от дома. В старших классах мечтал стать кардиохирургом, но судьба распорядилась иначе — ему пришлось служить, что сильно изменило его взгляды на жизнь. В армии он заинтересовался собаководством и вскоре стал частью команды профессиональных инструкторов. Накануне праздника командиры попросили их подготовить художественный номер для концерта. Андрей хорошо ладил с сослуживцами разных национальностей и стал ведущим этого мероприятия, завоевав уважение в части.
Тогда он понял, что театр — это его призвание. После демобилизации он решил следовать за своей мечтой и без труда поступил в Щепкинское училище. Так он переехал в Москву и стал студентом одного из лучших театральных вузов страны.
Карьера Андрея ЧубченкоВ начале 1990-х Чубченко начал свою карьеру в театре. Он пришел в МХАТ имени М. Горького и быстро стал частью коллектива. Его задействовали в разных спектаклях по классическим произведениям, где он играл как главные, так и второстепенные роли. Среди самых ярких работ — «Доходное место», «Без вины виноватые», «Белая гвардия» и «Три сестры». Публика отмечала, что даже злые персонажи, которых играл мужчина, имели свою привлекательность. За свои достижения актер получил национальную премию имени Виктора Розова, известного сценариста и драматурга.
После небольшого перерыва вернулся в МХАТ под руководством Татьяны Дорониной, но вскоре произошел скандал, из-за которого её уволили. В 2019 году он перешел в Малый театр, где работает до сих пор.
С 1997 года начал появляться на экранах. Сначала он снимался в эпизодах сериалов и фильмов, но настоящая популярность пришла к нему с проектами «Котовасия» и «Д.Д.Д. Досье детектива Дубровского». В начале 2000-х актер сыграл главную роль в фильме «Свой человек». Затем снялся в «Московской саге» режиссера Дмитрия Барщевского, погружаясь в атмосферу XX века. В 2010 году принял участие в проекте «Тухачевский. Заговор маршала», где создал образ известного советского военачальника и понял, что для главных ролей нужно много работать.
В это же время вышли фильмы «Ненависть», «Запрещенная реальность», «Записки экспедитора Тайной канцелярии», «Путейцы» и «Жаркий лед». Чубченко изучал разные характеры своих героев и улучшал свое мастерство. В 2011 году его пригласили на съемки детективного сериала «Шеф». Сериал участвовал в международных фестивалях и получил несколько наград. В промежутках между съемками также снялся в фильмах «Поединки», «Ветеран» и «Брат и сестра».
В 2020 году стали известны проекты, над которыми актер работал несколько лет. Сериал «Стажеры» обсуждали в интернете и газетах еще до его выхода. Осенью 2021 года зрители снова увидели генерала Расторгуева, роль которого исполнил Чубченко в сериале «Шеф. Возвращение». На этот раз его герой стал более опытным, но сохранил чувство юмора. Осенью 2023 года Андрей появился на экранах телеканала «Россия-1» в программе Бориса Корчевникова «Жизнь и судьба».
Личная жизнь Андрея ЧубченкоПосле службы в армии Андрей познакомился с Юлией Зыковой, студенткой театрального вуза. Сразу заметил в ней все качества, которые искал в верной и любящей жене. Однако их первое знакомство прошло не очень гладко — парень начал приставать к девушке, она в ответ расцарапала ему руку. Но на второй встрече что-то щелкнуло, они поняли, что судьба свела их вместе. На втором курсе начали жить под одной крышей и вскоре поженились. О детях задумались уже после получения дипломов.
Первой дочкой стала София. Она не пошла по стопам родителей и выбрала путь, связанный с международными отношениями, чтобы изучать языки и путешествовать. Родители немного расстроились, что она не увлеклась искусством. Когда Соня была маленькой, с семьей произошел ужасный инцидент. Юлия с дочкой шли по Белорусскому вокзалу, когда на них наехала машина. Удар был такой сильный, что они отлетели на несколько метров. После этого происшествия женщина чуть не потеряла зрение, это испытание сблизило семью с Богом. Позже случилось еще одно несчастье — выкидыш во время второй беременности. В 2000-х у пары родилась еще одна дочка, которую назвали Евдокией в честь родственницы отца.
24 января 2023 года Андрея постигло горе — ушел из жизни его отец Александр Ефимович. На момент смерти ему было 82 года.
Андрей Чубченко сейчасВ январе 2024 года на экраны вышел 6-й сезон сериала «Шеф. Мужская работа». Андрей внимательно следит за отзывами зрителей и старается исправлять недочеты. Кроме этого, актер дебютировал в роли Дона Жуана в спектакле «Дон Жуан, или Каменный пир». Он чувствует, что, возможно, всю жизнь готовился к этой роли. Ему удалось создать образ сложного героя, который не выглядит однозначно плохим.
В октябре мужчина побывал в ток-шоу «Секрет на миллион», где снова рассказал о трудных моментах своей жизни, включая аварию, в которой чуть не потерял самых близких людей.