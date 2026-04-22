Страсть к Нагиеву, некрасивый сын и зародыш-убийца в теле дочери: какими выросли дети Ларисы Гузеевой
Лариса Гузеева — актриса, которую миллионы зрителей знают по ролям в кино и программе «Давай поженимся!». За яркой карьерой и громким именем скрывается жизнь, полная драматических поворотов, о которой она предпочитала не говорить. Трагедии, которые изменили её, и тайны, которые всплыли спустя годы, — всё это долгое время оставалось за кадром. О том, что скрывается за фасадом всенародной славы и через что пришлось пройти телеведущей и её близким, читайте в материале «Радио 1».
Алкоголь и брак с грузиномЛичная жизнь Ларисы Гузеевой всегда была наполнена контрастами: яркие романы оборачивались тяжёлыми потерями. Впервые Лариса вышла замуж в 1984 году, избранник работал ассистентом оператора на съёмках фильма «Соперницы», где сама Гузеева исполняла главную роль. Будущая кинозвезда любила его сильно и искренне, но спасти брак не удалось — всему виной оказалась наркотическая зависимость мужа. Спустя несколько лет он умер от передозировки. Эта смерть стала для актрисы тяжёлым ударом, после которого та впала в глубокую депрессию. Выбраться из неё помог, по собственному признанию Гузеевой, роман с молодым Дмитрием Нагиевым. Отношения продлились недолго, но были настолько бурными, что буквально встряхнули девушку и вернули к полноценной жизни.
О романе Гузеевой с Нагиевым узнала его жена Алиса Шер. Женщина ушла от супруга, однако вскоре вернулась — выяснилось, что она ждёт ребёнка. Дмитрий сосредоточился на будущем отцовстве и быстро забыл о Ларисе. Для актрисы же этот удар обернулся затяжным стрессом, который привёл к алкоголю. В 1991 году в Тбилиси на съёмках фильма «Избранник» она встретила Каху Толордаву. Он стал её вторым мужем и отцом первого ребёнка — сына Гриши. Свадьбу сыграли за пару дней до родов, но счастье оказалось недолгим. Мешали две вещи: разница в менталитете и бесконечные съёмки Гузеевой, которая с головой уходила в работу. Развод прошёл тихо и без скандалов. Гриша, несмотря на разрыв родителей, до сих пор близок с отцом и регулярно приезжает к нему в гости.
Третий муж Ларисы Гузеевой — Игорь Бухаров, известный ресторатор и глава Федерации рестораторов России. С ним актриса была знакома ещё с 18 лет, но всё это время считала его просто другом — надёжным, тихим, незаметным. Сам Бухаров, напротив, испытывал к Ларисе тёплые чувства много лет, но его скромность и застенчивость мешали сделать первый шаг. Лишь спустя два десятилетия Гузеева посмотрела на него по-новому и ответила на его симпатию. В 2000 году, когда Ларисе исполнилось 40, у пары родилась дочка Ольга. Актриса очень боялась поздних родов, но решилась на этот шаг. Всё обошлось без серьёзных осложнений, хотя пришлось прибегнуть к кесареву сечению. Но уже через пару недель после выписки из роддома Гузеева вышла на работу.
Тяжёлое детство сына ГузеевойНаследник Ларисы Гузеевой Георгий родился 19 апреля 1992 года. Однако с первых же дней младенец разочаровал мать — она посчитала его некрасивым. В этот же период трещала по швам и семейная жизнь. Причиной тому стал отъезд мужа: талантливый грузин оказался никому не нужен в России и вскоре уехал обратно в Тбилиси. Тогда для Ларисы и маленького Георгия наступили тяжёлые времена. В середине 1990-х годов артистка часто оставалась без денег, едва сводила концы с концами. Из-за постоянного стресса и усталости Лариса срывала злость на ребёнке, которому тогда не исполнилось и пяти лет. Будущая знаменитость даже на какое-то время отдала мальчика на воспитание своей маме. И только когда Георгий поступил в московскую Высшую школу экономики, отношения с сыном наладились. Спустя годы Гузеева признала, что была с ним жестока, и ей стыдно за то время. В 2021 году, в день рождения Георгия, Гузеева сделала татуировку — их инициалы с сердечком посередине.
Сын актрисы, которому тогда исполнилось 19 лет, выбрал другой рисунок: он набил на теле «Лара» — именно так в детстве он её называл. Эти тату стали символом примирения после непростых лет. А в начале нулевых Георгий успел сняться с матерью в сериале «Наследницы» — сыграл мальчика Вову в одной сцене. Личная жизнь Георгия началась ещё в институте, где они и встретились с Анной. Отношения развивались постепенно: сначала встречи, потом совместное проживание. Семь лет пара жила без штампа в паспорте. Свадьба всё же состоялась, но детей в этом браке нет. Что касается профессионального пути, то ни сам Георгий, ни Лариса не хотели для него актёрской карьеры. Сейчас у него рекламный бизнес. Мужчина не любит публичность, и любые сведения о нём можно узнать только со слов матери.
Тайна, которая потрясла мать и дочьОльга родилась в Москве 28 марта 2000 года. Воспитанием детей занималась в основном бабушка Альбина Андреевна. Лариса заваливала дочь подарками: сладостями, игрушками, поездками на море, в Диснейленд, в Париж, пытаясь заполнить пустоту, которую сама же и создала своим вечным отсутствием дома. Девочка росла непростая: рано начала краситься, продырявила уши множеством серёжек и постоянно доставляла родным хлопоты. Когда Ольге исполнилось 15 лет, подросток взяла машинку и выбрила виски. Мать смотрела и не знала, радоваться или плакать. Лариса пыталась поддерживать дочь, конечно, но понять необычные выходки подростка ей было сложно.
С учёбой тоже были проблемы. Ольга терпеть не могла школу. Сначала ушла на домашнее обучение — так спокойнее. Потом просто сдала экстерном все экзамены, чтобы закрыть тему раз и навсегда. До того как жизнь раскололась на «до» и «после», Ольга искала себя: учила языки, занималась ирландскими танцами, присматривалась к Высшей школе дизайна. Девушку всегда тянуло к живописи, и в этом направлении она до сих пор развивается.
А потом пришла первая любовь — и вместо счастья принесла боль. Отношения, которые позже Ольга назовет абьюзивными, начались с мелочей: он критиковал её каждый день и уговаривал похудеть. А дальше становилось только хуже. Сначала — изнасилование. Затем — разрыв связки в колене, за которым последовали три операции всего за два с половиной года. Параллельно — гормональная терапия и лечение антидепрессантами. После всего пережитого Ольга открыто заявила о своей ориентации**. Осенью 2020 года женщина приняла участие в программе «Звезды сошлись». Откровения наследницы Гузеевой поразили всех. Совсем скоро Ольга столкнулась с новой напастью.
Однажды её скрутили жуткие боли внизу живота. Пришлось обратиться к врачам; у неё нашли доброкачественные опухоли в яичниках, но в процессе обследования вскрылось нечто более шокирующее. Оказывается, Лариса Гузеева когда-то вынашивала двойню, и один из зародышей поглотил другого; ткани неразвившегося близнеца остались в теле выжившей девочки. Известие потрясло обеих женщин. Гузеева долго не могла смириться с мыслью, что у неё мог быть не один ребёнок. Ольге сделали операцию, от которой, по её словам, на теле не осталось даже шрамов. Но и это не стало финалом медицинских проблем. Следующим диагнозом стало расстройство пищевого поведения.
Оно оказалось куда серьёзнее, чем можно было предположить. Погоня за красотой едва не погубила Ольгу, которая призналась, что до состояния анорексии довела себя сама. Мать вовремя заметила беду и остановила дочь. В феврале 2024 года в своём аккаунте Ольга объявила об уходе из соцсетей. По её словам, внимание 50 тысяч подписчиков грузит менталку и это привело к расстройствам личности.
«Эта страница дала мне новых друзей, но и охапку расстройств личности, пищевого поведения, социального, морального, эмоционального. Нельзя, чтобы у простой девочки был доступ к мнению 50 тысяч человек. Это грузит менталку», — написала Ольга.
Что известно о внучке Ларисы ГузеевойДля поклонников Ларисы Гузеевой главным событием ноября 2025 года стало радостное известие: 66-летняя актриса впервые стала бабушкой. Её дочь Ольга родила девочку. Однако публику заинтересовало не только само прибавление в семействе, но и то, как вела себя новоиспечённая мать. Семью заметили во Внуково — Гузеева прилетела из Тбилиси вместе с 25-летней Ольгой и маленькой внучкой. Телеведущая рассказала журналистам некоторые подробности: ребёнка назвали Евой, свадьба была весной, мужа зовут Никита, человек он непубличный, пара живёт вместе. Ольга наотрез отказалась от комментариев — женщина злилась и держалась отстранённо, ведь подробности личной жизни попали в СМИ без её согласия. 6 января 2026 года Гузеева в своём блоге впервые показала фото с внучкой. Она выложила снимок, на котором видны руки членов семьи. Маленькие ручки малышки в жёлтой кофточке тоже попали в кадр.
«Слава Богу за всё! С Рождеством Христовым! Всем благодати!» — подписала актриса.