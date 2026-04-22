Достижения.рф

Страсть к Нагиеву, некрасивый сын и зародыш-убийца в теле дочери: какими выросли дети Ларисы Гузеевой

Лариса Гузеева (Фото: РИА Новости/Валерий Левитин)

Лариса Гузеева — актриса, которую миллионы зрителей знают по ролям в кино и программе «Давай поженимся!». За яркой карьерой и громким именем скрывается жизнь, полная драматических поворотов, о которой она предпочитала не говорить. Трагедии, которые изменили её, и тайны, которые всплыли спустя годы, — всё это долгое время оставалось за кадром. О том, что скрывается за фасадом всенародной славы и через что пришлось пройти телеведущей и её близким, читайте в материале «Радио 1».



Алкоголь и брак с грузином

Личная жизнь Ларисы Гузеевой всегда была наполнена контрастами: яркие романы оборачивались тяжёлыми потерями. Впервые Лариса вышла замуж в 1984 году, избранник работал ассистентом оператора на съёмках фильма «Соперницы», где сама Гузеева исполняла главную роль. Будущая кинозвезда любила его сильно и искренне, но спасти брак не удалось — всему виной оказалась наркотическая зависимость мужа. Спустя несколько лет он умер от передозировки. Эта смерть стала для актрисы тяжёлым ударом, после которого та впала в глубокую депрессию. Выбраться из неё помог, по собственному признанию Гузеевой, роман с молодым Дмитрием Нагиевым. Отношения продлились недолго, но были настолько бурными, что буквально встряхнули девушку и вернули к полноценной жизни.

Дмитрий Нагиев (Фото: Инстарам*@nagiev.universal)
О романе Гузеевой с Нагиевым узнала его жена Алиса Шер. Женщина ушла от супруга, однако вскоре вернулась — выяснилось, что она ждёт ребёнка. Дмитрий сосредоточился на будущем отцовстве и быстро забыл о Ларисе. Для актрисы же этот удар обернулся затяжным стрессом, который привёл к алкоголю. В 1991 году в Тбилиси на съёмках фильма «Избранник» она встретила Каху Толордаву. Он стал её вторым мужем и отцом первого ребёнка — сына Гриши. Свадьбу сыграли за пару дней до родов, но счастье оказалось недолгим. Мешали две вещи: разница в менталитете и бесконечные съёмки Гузеевой, которая с головой уходила в работу. Развод прошёл тихо и без скандалов. Гриша, несмотря на разрыв родителей, до сих пор близок с отцом и регулярно приезжает к нему в гости.


Третий муж Ларисы Гузеевой — Игорь Бухаров, известный ресторатор и глава Федерации рестораторов России. С ним актриса была знакома ещё с 18 лет, но всё это время считала его просто другом — надёжным, тихим, незаметным. Сам Бухаров, напротив, испытывал к Ларисе тёплые чувства много лет, но его скромность и застенчивость мешали сделать первый шаг. Лишь спустя два десятилетия Гузеева посмотрела на него по-новому и ответила на его симпатию. В 2000 году, когда Ларисе исполнилось 40, у пары родилась дочка Ольга. Актриса очень боялась поздних родов, но решилась на этот шаг. Всё обошлось без серьёзных осложнений, хотя пришлось прибегнуть к кесареву сечению. Но уже через пару недель после выписки из роддома Гузеева вышла на работу.

Тяжёлое детство сына Гузеевой

Наследник Ларисы Гузеевой Георгий родился 19 апреля 1992 года. Однако с первых же дней младенец разочаровал мать — она посчитала его некрасивым. В этот же период трещала по швам и семейная жизнь. Причиной тому стал отъезд мужа: талантливый грузин оказался никому не нужен в России и вскоре уехал обратно в Тбилиси. Тогда для Ларисы и маленького Георгия наступили тяжёлые времена. В середине 1990-х годов артистка часто оставалась без денег, едва сводила концы с концами. Из-за постоянного стресса и усталости Лариса срывала злость на ребёнке, которому тогда не исполнилось и пяти лет. Будущая знаменитость даже на какое-то время отдала мальчика на воспитание своей маме. И только когда Георгий поступил в московскую Высшую школу экономики, отношения с сыном наладились. Спустя годы Гузеева признала, что была с ним жестока, и ей стыдно за то время. В 2021 году, в день рождения Георгия, Гузеева сделала татуировку — их инициалы с сердечком посередине.

Лариса Гузеева с детьми (Фото: Инстаграм*@_larisa_guzeeva_)
Сын актрисы, которому тогда исполнилось 19 лет, выбрал другой рисунок: он набил на теле «Лара» — именно так в детстве он её называл. Эти тату стали символом примирения после непростых лет. А в начале нулевых Георгий успел сняться с матерью в сериале «Наследницы» — сыграл мальчика Вову в одной сцене. Личная жизнь Георгия началась ещё в институте, где они и встретились с Анной. Отношения развивались постепенно: сначала встречи, потом совместное проживание. Семь лет пара жила без штампа в паспорте. Свадьба всё же состоялась, но детей в этом браке нет. Что касается профессионального пути, то ни сам Георгий, ни Лариса не хотели для него актёрской карьеры. Сейчас у него рекламный бизнес. Мужчина не любит публичность, и любые сведения о нём можно узнать только со слов матери.

Тайна, которая потрясла мать и дочь

Ольга родилась в Москве 28 марта 2000 года. Воспитанием детей занималась в основном бабушка Альбина Андреевна. Лариса заваливала дочь подарками: сладостями, игрушками, поездками на море, в Диснейленд, в Париж, пытаясь заполнить пустоту, которую сама же и создала своим вечным отсутствием дома. Девочка росла непростая: рано начала краситься, продырявила уши множеством серёжек и постоянно доставляла родным хлопоты. Когда Ольге исполнилось 15 лет, подросток взяла машинку и выбрила виски. Мать смотрела и не знала, радоваться или плакать. Лариса пыталась поддерживать дочь, конечно, но понять необычные выходки подростка ей было сложно.

Лариса Гузеева с дочерью (Фото: Инстаграм*@_larisa_guzeeva_)
С учёбой тоже были проблемы. Ольга терпеть не могла школу. Сначала ушла на домашнее обучение — так спокойнее. Потом просто сдала экстерном все экзамены, чтобы закрыть тему раз и навсегда. До того как жизнь раскололась на «до» и «после», Ольга искала себя: учила языки, занималась ирландскими танцами, присматривалась к Высшей школе дизайна. Девушку всегда тянуло к живописи, и в этом направлении она до сих пор развивается.

А потом пришла первая любовь — и вместо счастья принесла боль. Отношения, которые позже Ольга назовет абьюзивными, начались с мелочей: он критиковал её каждый день и уговаривал похудеть. А дальше становилось только хуже. Сначала — изнасилование. Затем — разрыв связки в колене, за которым последовали три операции всего за два с половиной года. Параллельно — гормональная терапия и лечение антидепрессантами. После всего пережитого Ольга открыто заявила о своей ориентации**. Осенью 2020 года женщина приняла участие в программе «Звезды сошлись». Откровения наследницы Гузеевой поразили всех. Совсем скоро Ольга столкнулась с новой напастью.

Однажды её скрутили жуткие боли внизу живота. Пришлось обратиться к врачам; у неё нашли доброкачественные опухоли в яичниках, но в процессе обследования вскрылось нечто более шокирующее. Оказывается, Лариса Гузеева когда-то вынашивала двойню, и один из зародышей поглотил другого; ткани неразвившегося близнеца остались в теле выжившей девочки. Известие потрясло обеих женщин. Гузеева долго не могла смириться с мыслью, что у неё мог быть не один ребёнок. Ольге сделали операцию, от которой, по её словам, на теле не осталось даже шрамов. Но и это не стало финалом медицинских проблем. Следующим диагнозом стало расстройство пищевого поведения.

Дочь Ларисы Гузеевой Ольга (Фото: Инстаграм*@_larisa_guzeeva_)
Оно оказалось куда серьёзнее, чем можно было предположить. Погоня за красотой едва не погубила Ольгу, которая призналась, что до состояния анорексии довела себя сама. Мать вовремя заметила беду и остановила дочь. В феврале 2024 года в своём аккаунте Ольга объявила об уходе из соцсетей. По её словам, внимание 50 тысяч подписчиков грузит менталку и это привело к расстройствам личности.

«Эта страница дала мне новых друзей, но и охапку расстройств личности, пищевого поведения, социального, морального, эмоционального. Нельзя, чтобы у простой девочки был доступ к мнению 50 тысяч человек. Это грузит менталку», — написала Ольга.

Что известно о внучке Ларисы Гузеевой

Для поклонников Ларисы Гузеевой главным событием ноября 2025 года стало радостное известие: 66-летняя актриса впервые стала бабушкой. Её дочь Ольга родила девочку. Однако публику заинтересовало не только само прибавление в семействе, но и то, как вела себя новоиспечённая мать. Семью заметили во Внуково — Гузеева прилетела из Тбилиси вместе с 25-летней Ольгой и маленькой внучкой. Телеведущая рассказала журналистам некоторые подробности: ребёнка назвали Евой, свадьба была весной, мужа зовут Никита, человек он непубличный, пара живёт вместе. Ольга наотрез отказалась от комментариев — женщина злилась и держалась отстранённо, ведь подробности личной жизни попали в СМИ без её согласия. 6 января 2026 года Гузеева в своём блоге впервые показала фото с внучкой. Она выложила снимок, на котором видны руки членов семьи. Маленькие ручки малышки в жёлтой кофточке тоже попали в кадр.

«Слава Богу за всё! С Рождеством Христовым! Всем благодати!» — подписала актриса.

** Движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено
Арсений Орлов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0