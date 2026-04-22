Мэрил Стрип отказалась писать мемуары
Актриса Мэрил Стрип отказалась выпускать мемуары. В интервью SiriusXM она на вопрос о книге ответила коротко: «Нет».
Потом женщина объяснила отказ одной фразой: «Слишком скучно. Серьезно». Актер Стэнли Туччи поддержал шутку и согласился с ней.
Критики называют Стрип одной из главных актрис современного кино. Она держит рекорд по числу номинаций на «Оскар» и не раз выбирала роли из интереса к съемкам, а не ради высокого гонорара. Родилась знаменитость в Нью-Джерси 22 июня 1949 года. В предках у знаменитости были представители разных национальностей — в ее жилах течет швейцарская, ирландская и нидерландская кровь.
