«Коровы и два петуха»: появились новые подробности о ДТП с автомобилем Диброва

25 сентября 2025, 18:17

Виновницей ДТП с автомобилем Диброва является уроженка Челябинской области

Дмитрий Дибров (фото: РИА Новости/Виталий Белоусов)

В понедельник, 22 сентября, на Рублево-Успенском шоссе столкнулись три автомобиля, одним из которых оказался Mercedes Дмитрия Диброва. Однако сам телеведущий заявил, что не в курсе инцидента, так как в момент аварии находился в Останкино.





Сегодня адвокат Диброва по гражданскому делу подтвердил факт аварии и уточнил, что она произошла по вине 26-летней девушки из Челябинска. При этом защита подчеркнула, что Дмитрий не собирается требовать возмещения ущерба – у виновницы аварии, по словам адвоката, практически нет имущества, кроме двух петухов и коров.





«Два Мерседеса, БМВ и что-то ещё ей будет сложно починить даже после суда, который можно провести. Но я, например, с трудом представляю себе полёты нашего бюро в полном составе в деревню в Челябинской области и местный суд», – отметил защитник.