Адвокат Полины Дибровой высказалась о ее разводе с телеведущим
Адвокат Дибровой Кузнецова: судебное решение о разводе вступит в силу через месяц
Судебное решение о разводе Дмитрия Диброва с женой Полиной вступит в силу через месяц. Об этом в беседе с The Voice заявила защитница женщины Ирина Кузнецова.
Кроме того, юрист отказалась принимать поздравления с разводом и назвала его трагедией в семье. Также она отметила, что готова представлять интересы подопечной, если она подаст иск из-за ложных заявлений и оскорблений, связанных с ее расставанием с мужем.
«Уже после этого можно будет поставить отметки в паспорте и получить свидетельство о расторжении брака», — сказала адвокат у мирового суда, когда брак супругов официально расторгли.Ранее стало известно, что телеведущий остался единственным собственником особняка в Подмосковье. Стоимость этой недвижимости оценивается в 800 млн рублей.