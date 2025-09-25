Адвокат Полины Дибровой высказалась о ее разводе с телеведущим

25 сентября 2025, 17:49

Адвокат Дибровой Кузнецова: судебное решение о разводе вступит в силу через месяц

Дмитрий и Полина Дибровы (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Судебное решение о разводе Дмитрия Диброва с женой Полиной вступит в силу через месяц. Об этом в беседе с The Voice заявила защитница женщины Ирина Кузнецова.





Кроме того, юрист отказалась принимать поздравления с разводом и назвала его трагедией в семье. Также она отметила, что готова представлять интересы подопечной, если она подаст иск из-за ложных заявлений и оскорблений, связанных с ее расставанием с мужем.

«Уже после этого можно будет поставить отметки в паспорте и получить свидетельство о расторжении брака», — сказала адвокат у мирового суда, когда брак супругов официально расторгли.