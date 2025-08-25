Стример Nix Александр Левин: биография, возраст и карьера профессионального игрока DOTA 2
Кто такой стример NixАлександр «Nix» Левин — один из самых известных русскоязычных стримеров по Dota 2. Он широко известен своим неформальным и ироничным стилем комментирования киберспортивных матчей. Уникальный статус Никса позволяет ему брать интервью у игрок прямо по окончании их игр и организовывать совместные трансляции. Благодаря своей популярности он также получил права на прямые, беззадержочные трансляции ряда турниров.
Биография Александра Nix ЛевинаАлександр Левин родился 12 ноября 1996 года в Подмосковье. Его детство прошло в непростых условиях: семья жила скромно, и собственный компьютер у него появился только в 16 лет. Чтобы заработать первые деньги, будущий стример работал официантом. Этот опыт стал отправной точкой в его характере и стремлении добиваться успеха самостоятельно.
«У меня очень бедная семья была, я всю жизнь донашивал одежду даже не за братом, а у подруги матери были дети, после которых мне давали вещи. Мой первый нормальный телефон появился после подработки официантом, потому что у родителей не было денег. Компьютер у меня вообще первый в 16 лет появился. Жили мы в однокомнатной квартире втроем», — рассказывал он.Левин получил диплом по банковскому делу в Колледже предпринимательства №11, который, по его словам, является неплохим учебным заведением. Однако сам он признаётся, что часто пропускал занятия и в итоге не смог реализовать себя в этой профессии.
Проходя практику в банке, Левин осознал, что работа в офисе кажется ему чрезвычайно скучной. Как он сам отмечает, страх перед такой судьбой у него был с 13 лет — он видел «угрюмые лица» офисных работников и хотел избежать этого пути.
«Это страх был – работать по профессии. Потому что когда я проходил практику, я вообще в шоке был, насколько в банке душно и скучно. Я с 13 лет уже ссорился с родителями, говоря, что я не буду в офисе работать. Я пробовал работать официантом, и для меня это было намного лучше, чем работа в офисе», — вспоминал стример.В итоге Александр Левин отказался от карьеры банкира и посвятил себя киберспорту. Его давнее увлечение видеоиграми, в частности Dota 2, помогло ему добиться успеха и исполнить мечту.
Начало киберспортивной карьеры NixАлександр «Nix» Левин начал профессиональную карьеру в Dota 2 в 2015 году. Первой киберспортивной организацией в его карьере стала Enso, за которую он выступал менее месяца в 2016 году. Уже тогда игрок показал результат, заняв второе место на NVIDIA Dota 2 CIS Cup Series Grand Final #5.
После непродолжительного периода в Comanche, где вместе с такими игроками, как Chappie и Chuvash, он выиграл Game Show Open Season 4, Левин перешёл в M19. С этим коллективом ему удалось пройти открытые квалификации на The International 2017, однако в основной стадии отбора команда заняла лишь четвёртое место и не смогла выйти на главный турнир года.
Следующим этапом стала Team Empire. В её составе Левин занял 5–6-е места на DreamLeague Season 9 и StarLadder i-League Invitational Season 4. Затем он присоединился к Espada, однако и здесь не смог закрепиться на уровне tier-1. Одним из самых обидных результатов стало второе место в квалификации на The International 2018, где Espada уступила в финале Winstrike Team со счётом 1:3.
Наиболее успешным периодом в карьере Левина стали полтора года в HellRaisers, куда он перешёл в сентябре 2019 года. Здесь он достиг своих главных достижений: третье место на DOTA Summit 11 и серебро на Parimatch League Season 1. В январе 2021 года Александра перевели из основного состава HellRaisers в резерв, а спустя месяц он покинул команду. Это событие ознаменовало завершение его профессиональной игровой карьеры. Общий призовой фонд, заработанный им за время выступлений, составил около 34 тысяч долларов.
Достижения в киберспортеАлександр Левин, известный под ником Nix, начал киберспортивную карьеру в составе Enso, с которой занял 2-е место на NVIDIA Dota 2 CIS Cup Series Grand Final #5, получив $500 призовых. В Comanche он выиграл Game Show Open Season 4, заработав около $2 тыс. В составе M19 Nix победил на открытых квалификациях The International 2017, однако в закрытых квалификациях команда остановилась на 4-м месте. Последним достижением в M19 стало 2-е место на ProDotA Cup Europe #23 с $500 призовых.
В Team Empire Nix занял 5-6 место на StarLadder i-League Invitational Season 4 и DreamLeague Season 9, заработав $30 тыс. В составе Espada он стал победителем Taurora Invitational #1, занял 2-е место на WESG 2018 Russia и почти прошёл на ESL One Hamburg 2018. В сборной России Nix прошёл на IeSF World Championship 2019, однако команда была снята с турнира из-за проблем с организацией.
В HellRaisers Nix вместе с командой занял 3-е место на DOTA Summit 11, 7-8 места на WePlay! Pushka League Season 1: Division 1 и ESL One Birmingham 2020 Online для Европы и СНГ, заработав более $100 тыс. за сезон. Эти результаты стали вершиной его игровой карьеры, после чего Левин постепенно переключился на стриминг.
Переход к стримам на TwitchВ 2021 году Александр завершил карьеру профессионального игрока и сосредоточился на стримах. Его прямые эфиры быстро набрали популярность благодаря сочетанию аналитики, харизматичной подачи и общения с аудиторией. На Twitch у Nix более 900 тысяч подписчиков, а пиковые трансляции во время The International 2022 собирали свыше 150 тысяч зрителей.
Успех в стримерской карьереСегодня Nix стабильно входит в число самых популярных русскоязычных стримеров на Twitch. В среднем его эфиры собирают от 8 до 10 тысяч зрителей. Помимо Dota 2, он иногда транслирует CS2 и рубрику Just Chatting, где обсуждает киберспорт и новости.
Здоровый образ жизниСпортивные или фитнес-увлечения Левина не освещаются публично. Однако известно, что он придерживается активного образа жизни и часто участвует в мероприятиях за пределами стриминга, что помогает поддерживать баланс между работой и личным временем.
Скандалы и конфликтыЗа свою карьеру Nix не раз оказывался в центре внимания из-за резких высказываний:
- конфликт с игроком rostislav_999, который закончился публичной перепалкой и вызовом на матч-дуэль;
- ссора с киберспортсменом Aunkere во время BetBoom Streamers Battle по CS2.
- эпатажные заявления на эфирах, которые вызывали бурные обсуждения в сообществе.