Рита Дакота завершает связи с Россией: певица продала недвижимость на сумму ₽141 млн

25 августа 2025, 09:12

Рита Дакота спешно продала свою недвижимость в Москве на сумму ₽141 млн

Рита Дакота (Фото: Telegram-канал @ritadakotatelega)

Популярная певица Рита Дакота, настоящее имя которой Маргарита Белогай, приняла решение разорвать связи с Россией и спешно распродала свою недвижимость в Москве. Как сообщает Telegram-канал «‎Shot», артистка избавилась от четырех объектов недвижимости всего за один день, общая стоимость которых составила около ₽141 млн.