Рита Дакота завершает связи с Россией: певица продала недвижимость на сумму ₽141 млн
Популярная певица Рита Дакота, настоящее имя которой Маргарита Белогай, приняла решение разорвать связи с Россией и спешно распродала свою недвижимость в Москве. Как сообщает Telegram-канал «Shot», артистка избавилась от четырех объектов недвижимости всего за один день, общая стоимость которых составила около ₽141 млн.
В числе проданных объектов оказались квартира в жилом комплексе «Сердце столицы» на Шелепихинской набережной (площадь 45,7 м², стоимость ≈ ₽32 млн) и офисное помещение в ЖК «Савёловский Сити» (площадь 40,4 м², стоимость ≈ ₽12 млн). Также Дакота продала две квартиры на 31-м этаже того же комплекса — площадью 29,9 м² и 89,8 м², общая стоимость которых составила около ₽64 млн. Эти квартиры были её жильем до отъезда из страны.
Кроме того, певица распрощалась с автомобилем BMW X6 XDRIVE40D 2020 года выпуска, рыночная стоимость которого оценивается в ₽8 млн. Однако Рите не удалось избавиться от всех своих объектов: она по-прежнему владеет кладовкой на 31-м этаже и машино-местом в ЖК «Савёловский Сити», общая стоимость которых составляет около ₽6 млн.
