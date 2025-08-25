Актриса Агата Муцениеце вышла замуж за музыканта Петра Дрангу

25 августа 2025, 12:41

Агата Муцениеце и Пётр Дранга (фото: Instagram* @agataagata)

Актриса Агата Муцениеце вышла замуж за аккордеониста-виртуоза Петра Дрангу. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездец какой-то».