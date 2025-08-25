Актриса Агата Муцениеце вышла замуж за музыканта Петра Дрангу
Актриса Агата Муцениеце вышла замуж за аккордеониста-виртуоза Петра Дрангу. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездец какой-то».
В своём личном блоге Муцениеце уже поменяла имя – теперь аккаунт подписан как: «Agata Dranga».
Сейчас актриса находится на седьмом месяце беременности. Это будет третий ребёнок Агаты, а вот Пётр станет отцом впервые. До встречи с Муцениеце музыкант ни разу не был женат.
Напомним, что это второй брак звезды сериала «Закрытая школа». Первым её избранником стал коллега Павел Прилучный, которому она родила двоих детей – сына Тимофея и дочь Мию. Сейчас актёр состоит в браке с актрисой Зепюр Брутян, с которой воспитывает общего сына Микаэля.
