Сыгравшей в «Операции „Ы“» Селезнёвой вызвали скорую на дом – подробности
Известная актриса Наталья Селезнёва, прославившаяся ролью Лиды в культовом фильме «Операция „Ы“», обратилась за медицинской помощью. 80-летняя артистка пожаловалась на боли в позвоночнике, из-за чего вызвала скорую помощь на дом.
Как сообщает Telegram-канал Mash, медики сделали Наталье Игоревне укол, после чего её состояние улучшилось. Несмотря на это, актриса отказалась от госпитализации, но пообещала пройти медицинское обследование в поликлинике.
Общаться с журналистами Селезнёва не смогла, однако её домработница подтвердила факт приезда скорой помощи и рассказала о текущем самочувствии актрисы.
Поклонники и коллеги выразили актрисе поддержку и пожелали скорейшего выздоровления.
