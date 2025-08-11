Стример Равшан: переезд в Турцию, начало карьеры и популярность STAYA
Равшан Джульпаев – российский стример и участник команды STAYA, ставший одним из самых ярких феноменов Twitch за последние два года. В чём секрет его популярности, что известно о его жизни и карьере, а также почему его аккаунт заблокировали, расскажет «Радио 1».
Биография стримера RavshanN: ранние годы и семьяРавшан Джульпаев, известный в сети как RavshanN, родился 3 октября 1993 года в городе Апшеронск Краснодарского края. Детство он провёл в родном городе. Будущий стример имеет узбекские и турецкие корни.
По словам Джульпаева, родители воспитывали его строго, требуя дисциплины и хорошей учёбы. До девятого класса он был отличником и сдал ОГЭ по русскому языку на максимальный балл. Несмотря на успеваемость, Равшан нередко ввязывался в уличные драки — жизнь в криминальном районе научила его постоять за себя. При этом он всегда оберегал родных и возвращался домой не позднее 21:00.
Учёба и переезд в Турцию
После окончания школы, по настоянию матери, Равшан поступил в университет в Турции. Однако учёба быстро отошла на второй план — почти всё свободное время он проводил в игре Dota 2. Через год Джульпаев был отчислен и вернулся в Россию. Спустя год он поступил в один из краснодарских вузов, где активно участвовал в КВН и студенческих мероприятиях. Высшее образование он получил самостоятельно, без поддержки со стороны, и снова вернулся в родной Апшеронск.
Спортивная карьера и звание мастера спортаСпорт играл значительную роль в жизни Джульпаева. Его отец занимался греко-римской борьбой, но не настаивал на спортивной карьере сына. Равшан выбрал карате, куда пошёл вместе с друзьями. Тренируясь с братом Умаром, он достиг серьёзных успехов и в 2013 году получил звание Мастера спорта России. Однако травмы и понимание, что в будущем карьерные перспективы ограничатся тренерством, заставили его завершить активные занятия.
Первые шаги в стримингеПосле окончания вуза Равшан начал работать тренером по карате, помогал отцу и продолжал играть в видеоигры. Постепенно интерес к Dota 2 угас, и он переключился на GTA 5, где создавал собственные серверы и отыгрывал роли. Вскоре он решил попробовать стриминг. Первая трансляция, в которой Джульпаев появился в образе шефа полиции, собрала около 100 зрителей — внушительный результат для новичка. Это стало стартом его регулярных эфиров и стремительного роста аудитории.
Популярность и коллектив STAYAНастоящий прорыв в популярности RavshanN произошёл после присоединения к стримерскому объединению STAYA, созданному в январе 2021 года. Вместе с Самвелом steel Оганджаняном и Ренатом renatko Пашаевым он проводил прямые эфиры с элементами экстремального вождения. Несмотря на критику зрителей и СМИ, подобный контент привлекал тысячи зрителей.
На платформе Twitch аудитория RavshanN превысила 800 тысяч подписчиков, а его трансляции стабильно собирали более 10 тысяч зрителей. Команда дважды получала премию «Squad года» на SLAY Awards от Бустера, закрепив за собой статус сильнейшего стримерского коллектива.
Помимо развлекательного контента, Равшан активно проводит благотворительные марафоны. В 2024 году ему удалось собрать более 4 миллионов рублей на помощь детям в ходе 24- и 48-часовых эфиров.
Бан на Twitch и переход на другие платформы4 апреля 2025 года Джульпаев сообщил о перманентной блокировке канала на Twitch. Причиной стал просмотр фильма «Форсаж 6» во время эфира. Разбан до сих пор не произошёл, и стример перешёл на платформу Kick и другие сервисы. Если блокировка будет снята, у RavshanN появится шанс уже в 2025 году преодолеть отметку в 1 миллион подписчиков на Twitch.
Сегодня стример продолжает активно развивать карьеру. О личной жизни он старается не распространяться.