Стример Равшан: переезд в Турцию, начало карьеры и популярность STAYA

Равшан Джульпаев (фото: Instagram* / ravshann030)

Равшан Джульпаев – российский стример и участник команды STAYA, ставший одним из самых ярких феноменов Twitch за последние два года. В чём секрет его популярности, что известно о его жизни и карьере, а также почему его аккаунт заблокировали, расскажет «Радио 1».



Биография стримера RavshanN: ранние годы и семья

Равшан Джульпаев, известный в сети как RavshanN, родился 3 октября 1993 года в городе Апшеронск Краснодарского края. Детство он провёл в родном городе. Будущий стример имеет узбекские и турецкие корни.

По словам Джульпаева, родители воспитывали его строго, требуя дисциплины и хорошей учёбы. До девятого класса он был отличником и сдал ОГЭ по русскому языку на максимальный балл. Несмотря на успеваемость, Равшан нередко ввязывался в уличные драки — жизнь в криминальном районе научила его постоять за себя. При этом он всегда оберегал родных и возвращался домой не позднее 21:00.

Учёба и переезд в Турцию


После окончания школы, по настоянию матери, Равшан поступил в университет в Турции. Однако учёба быстро отошла на второй план — почти всё свободное время он проводил в игре Dota 2. Через год Джульпаев был отчислен и вернулся в Россию. Спустя год он поступил в один из краснодарских вузов, где активно участвовал в КВН и студенческих мероприятиях. Высшее образование он получил самостоятельно, без поддержки со стороны, и снова вернулся в родной Апшеронск.

Равшан Джульпаев (фото: Instagram* / ravshann030)

Спортивная карьера и звание мастера спорта

Спорт играл значительную роль в жизни Джульпаева. Его отец занимался греко-римской борьбой, но не настаивал на спортивной карьере сына. Равшан выбрал карате, куда пошёл вместе с друзьями. Тренируясь с братом Умаром, он достиг серьёзных успехов и в 2013 году получил звание Мастера спорта России. Однако травмы и понимание, что в будущем карьерные перспективы ограничатся тренерством, заставили его завершить активные занятия.

Первые шаги в стриминге

После окончания вуза Равшан начал работать тренером по карате, помогал отцу и продолжал играть в видеоигры. Постепенно интерес к Dota 2 угас, и он переключился на GTA 5, где создавал собственные серверы и отыгрывал роли. Вскоре он решил попробовать стриминг. Первая трансляция, в которой Джульпаев появился в образе шефа полиции, собрала около 100 зрителей — внушительный результат для новичка. Это стало стартом его регулярных эфиров и стремительного роста аудитории.

Популярность и коллектив STAYA

Настоящий прорыв в популярности RavshanN произошёл после присоединения к стримерскому объединению STAYA, созданному в январе 2021 года. Вместе с Самвелом steel Оганджаняном и Ренатом renatko Пашаевым он проводил прямые эфиры с элементами экстремального вождения. Несмотря на критику зрителей и СМИ, подобный контент привлекал тысячи зрителей.

На платформе Twitch аудитория RavshanN превысила 800 тысяч подписчиков, а его трансляции стабильно собирали более 10 тысяч зрителей. Команда дважды получала премию «Squad года» на SLAY Awards от Бустера, закрепив за собой статус сильнейшего стримерского коллектива.

Равшан Джульпаев и STAYA (фото: Instagram* / ravshann030)
Помимо развлекательного контента, Равшан активно проводит благотворительные марафоны. В 2024 году ему удалось собрать более 4 миллионов рублей на помощь детям в ходе 24- и 48-часовых эфиров.

Бан на Twitch и переход на другие платформы

4 апреля 2025 года Джульпаев сообщил о перманентной блокировке канала на Twitch. Причиной стал просмотр фильма «Форсаж 6» во время эфира. Разбан до сих пор не произошёл, и стример перешёл на платформу Kick и другие сервисы. Если блокировка будет снята, у RavshanN появится шанс уже в 2025 году преодолеть отметку в 1 миллион подписчиков на Twitch.

Сегодня стример продолжает активно развивать карьеру. О личной жизни он старается не распространяться.
