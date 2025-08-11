11 августа 2025, 15:40

Равшан Джульпаев (фото: Instagram* / ravshann030)

Равшан Джульпаев – российский стример и участник команды STAYA, ставший одним из самых ярких феноменов Twitch за последние два года. В чём секрет его популярности, что известно о его жизни и карьере, а также почему его аккаунт заблокировали, расскажет «Радио 1».





Содержание Биография стримера RavshanN: ранние годы и семья Учёба и переезд в Турцию Спортивная карьера и звание мастера спорта Первые шаги в стриминге Популярность и коллектив STAYA Бан на Twitch и переход на другие платформы

Биография стримера RavshanN: ранние годы и семья

Учёба и переезд в Турцию

Равшан Джульпаев (фото: Instagram* / ravshann030)



Спортивная карьера и звание мастера спорта

Первые шаги в стриминге

Популярность и коллектив STAYA

Равшан Джульпаев и STAYA (фото: Instagram* / ravshann030)



Бан на Twitch и переход на другие платформы