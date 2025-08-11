Леонид Агутин опроверг обвинения в грубости к подростку

11 августа 2025, 13:18

Агутин заявил, что видео в сети с подростком является «монтажной страшилкой»

Леонид Агутин (Фото: Instagram* / @agutinleonid)

Леонид Агутин прокомментировал появившееся в интернете видео, на котором он якобы грубо опускает микрофон у подростка во время интервью.





Певец заявил, что ролик оказался смонтированной «страшилкой» и опубликовал оригинал, в котором ситуация выглядит иначе.



Музыкант отметил, что ведущий по имени Гриша — талантливый и смышлёный юноша, обучающийся в академии его отца. По словам Агутина, совместно с форумом Aguteens и академией Николая Агутина они помогают тысячам детей развивать таланты и двигаться к своей мечте.





«Уверен, что Гриша скоро научится правильно держать микрофон, задавать точные вопросы и проводить полноценные интервью», — подчеркнул Леонид.