Леонид Агутин опроверг обвинения в грубости к подростку

Агутин заявил, что видео в сети с подростком является «монтажной страшилкой»
Леонид Агутин (Фото: Instagram* / @agutinleonid)

Леонид Агутин прокомментировал появившееся в интернете видео, на котором он якобы грубо опускает микрофон у подростка во время интервью.



Певец заявил, что ролик оказался смонтированной «страшилкой» и опубликовал оригинал, в котором ситуация выглядит иначе.

Музыкант отметил, что ведущий по имени Гриша — талантливый и смышлёный юноша, обучающийся в академии его отца. По словам Агутина, совместно с форумом Aguteens и академией Николая Агутина они помогают тысячам детей развивать таланты и двигаться к своей мечте.

«Уверен, что Гриша скоро научится правильно держать микрофон, задавать точные вопросы и проводить полноценные интервью», — подчеркнул Леонид.
Он также выразил надежду, что парень не станет «любителем выехать за чужой счёт», в отличие от автора урезанного ролика, который стремился лишь к личной популярности.

Подписчики артиста поддержали его, отметив, что с самого начала не верили в грубое поведение музыканта.
