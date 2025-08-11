Продюсер Дворцов рассказал, как долго Надежда Кадышева будет популярна
Продюсер Дворцов посоветовал Кадышевой не гнаться за молодой аудиторией
Сегодня Надежда Кадышева находится на пике популярности. Певица продолжает завоевывать все больше молодой аудитории. Как долго знаменитости удастся удерживать свою славу и оставаться востребованной, рассказал продюсер Сергей Дворцов в беседе с Общественной Службой Новостей.
По словам эксперта, артистка смогла возродиться после долгих лет затишья.
«Молодежь поняла, что хиты Надежды Никитичны качают, и она просто влюбилась в ее песни», — отметил Дворцов.
Продюсер полагает, что сохранить успех среди молодых людей будет непросто. По его мнению, молодёжь очень изменчива и непредсказуема, поэтому попытка привлечь ее внимание может обернуться неудачей.
Два года Кадышева будет на слуху, а потом наступит период затишья, если она не начнет записывать новые композиции, заключил Дворцов.