Продюсер Дворцов рассказал, как долго Надежда Кадышева будет популярна

Продюсер Дворцов посоветовал Кадышевой не гнаться за молодой аудиторией
Надежда Кадышева (Фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова)

Сегодня Надежда Кадышева находится на пике популярности. Певица продолжает завоевывать все больше молодой аудитории. Как долго знаменитости удастся удерживать свою славу и оставаться востребованной, рассказал продюсер Сергей Дворцов в беседе с Общественной Службой Новостей.



По словам эксперта, артистка смогла возродиться после долгих лет затишья.

«Молодежь поняла, что хиты Надежды Никитичны качают, и она просто влюбилась в ее песни», — отметил Дворцов.

Продюсер полагает, что сохранить успех среди молодых людей будет непросто. По его мнению, молодёжь очень изменчива и непредсказуема, поэтому попытка привлечь ее внимание может обернуться неудачей.

Два года Кадышева будет на слуху, а потом наступит период затишья, если она не начнет записывать новые композиции, заключил Дворцов.
