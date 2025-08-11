Продюсер Дворцов рассказал, как долго Надежда Кадышева будет популярна

11 августа 2025, 14:13

Продюсер Дворцов посоветовал Кадышевой не гнаться за молодой аудиторией

Надежда Кадышева (Фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова)

Сегодня Надежда Кадышева находится на пике популярности. Певица продолжает завоевывать все больше молодой аудитории. Как долго знаменитости удастся удерживать свою славу и оставаться востребованной, рассказал продюсер Сергей Дворцов в беседе с Общественной Службой Новостей.





По словам эксперта, артистка смогла возродиться после долгих лет затишья.





«Молодежь поняла, что хиты Надежды Никитичны качают, и она просто влюбилась в ее песни», — отметил Дворцов.