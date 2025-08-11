Вика Цыганова осудила Литвина и Macan за поджог BMW на концерте

11 августа 2025, 14:18

Певица Цыганова заявила, что Литвин и Macan уклоняются от службы в армии

Виктория Цыганова (Фото: Telegram / @vika_tsyganova63)

Певица Виктория Цыганова резко отреагировала на поступок блогера Михаила Литвина и рэпера Macan, которые во время концерта на ВТБ Арене в Москве подожгли автомобиль BMW перед многотысячной аудиторией.





По словам артистки, оба исполнителя находятся в розыске за уклонение от военной службы. Цыганова уточнила, что Литвину уже аннулировали купленный за 330 тысяч рублей военный билет, а Macan в 2025 году не явился по шести повесткам из военкомата.





«Удивительно, что среди многотысячной толпы не было ни одного полицейского или сотрудника военкомата, которые могли бы сопроводить этих молодых людей на медкомиссию и затем на срочную службу», — написала певица.

«Два здоровых мужчины, годных к службе... демонстрируют, что для них нет правил», — отметила Виктория.