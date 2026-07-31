Стриптиз в эфире, тюрьма в Турции и смерть в канале: раскрыта тайна жуткой гибели участницы «Дома-2» Насти Кочервей
Тело 28-летней участницы реалити-шоу Анастасии Кочервей обнаружили в Дудергофском канале. На девушке было дорогое белье Victoria’s Secret, а в руке она сжимала ключи от автомобиля BMW. Следствие пришло к выводу, что преступления не было. Что на самом деле произошло в последние часы жизни яркой блондинки, читайте в материале «Радио 1».
Как опознали звезду «Дома-2» спустя две неделиВ середине августа 2022 года молодой житель Петербурга катался на сапе у Финского залива и заметил в камышах тело блондинки в нижнем белье. Вызванные правоохранители не смогли сразу установить личность погибшей: из-за того, что тело пролежало в воде около двух недель, черты лица сильно изменились.
Следователи описали внешность женщины: на вид около 35 лет, наращенные волосы, дорогие виниры, грудные импланты и крупная татуировка в виде игральных карт на спине. Несмотря на такие яркие приметы, в Петербурге и области никто похожий не числился в пропавших без вести. Поиски расширили на другие регионы, и в итоге вышли на жителя Армавира, который разыскивал свою 28-летнюю дочь Настю, участницу реалити-шоу «Дом-2».
Родные сначала не смогли точно узнать её на фото, но генетическая экспертиза всё расставила по местам. Погибшей оказалась Анастасия Кочервей. Официальной причиной смерти стало утопление. По данным экспертов, она попала в воду ещё живой, а перед этим употребила запрещённые вещества.
От конкурсов красоты до тюремных побоев: жизнь Анастасии КочервейКочервей родом из Краснодарского края. Учёба в школе не вызывала у школьницы особого интереса, зато она легко находила общий язык с людьми. Этот дар во взрослой жизни помог яркой блондинке попасть на реалити-шоу «Дом-2». В соцсетях погибшая звезда кузницы инста*-звёзд называла себя «свободной кошечкой», но признавалась, что на проекте на самом деле чувствовала себя как в клетке, под постоянным контролем. Впрочем, уроженка Кубани объясняла это просто: без денег и связей приходится самой пробивать себе дорогу. Настя была девушкой с характером. Кочервей активно принимала участие в различных конкурсах красоты и телешоу.
Так, в 2017 году кубаночка участвовала в шоу «Давай поженимся!», где исполнила зажигательный танец под латиноамериканские мотивы, однако вторую половинку на проекте казачка так и не встретила. В апреле 2018 года она пришла на «Дом-2» и запомнилась зрителям непростыми отношениями с бизнесменом Андреем Шабариным. Мужчина был знаком с Настей ещё до проекта, а за плечами у пары уже были два года отношений, которые возобновились на телестройке.
Предприниматель открыто признавался, что поднимал на возлюбленную руку, постоянно оскорблял, а однажды даже заставил сесть на таракана в общественном месте, пообещав за это автомобиль. Настя всё это терпела, а зрители только разводили руками: что может связывать эффектную блондинку с таким человеком? После ухода из «Дома-2» кочевница по телепроектам продолжала появляться на экранах.
В одном из шоу она призналась, что вступала в интимную связь с мужчиной ради денег — у её матери обнаружили онкологию, и девушка была готова на что угодно, лишь бы помочь. В другом рассказывала, как в Турции, будучи беременной, попала за решётку, где её избили, итогом этого инцидента стала потеря ребёнка. Подобные откровения одновременно отталкивали и притягивали публику. При этом Настя не скупилась на демонстративную роскошь: дорогие покупки, брендовые вещи, постоянные пластические операции — всё это стало визитной карточкой яркой блондинки.
Почему Анастасия Кочервей бежала из Москвы и что на самом деле произошло в Турции?Близкая знакомая Насти, Олеся Малибу, делилась подробностями о непростой жизни подруги. По её словам, погибшая звезда «Дома-2» пыталась построить отношения с состоятельным женатым мужчиной, рассчитывая, что тот оставит семью и будет её полностью содержать. Однако эти планы рухнули: после серьёзного конфликта с ним и угроз девушке пришлось в спешке покинуть Москву. Малибу также упоминала о пристрастии Насти к алкоголю и наркотикам.
По словам модели, несмотря на картинку благополучия в соцсетях погибшей Кочервей и покупку квартиры в Петербурге (которую она продала незадолго до трагедии), в реальности девушка страдала от депрессии и внутренней пустоты. Погибшая не раз становилась героиней скандалов: от спонтанного стриптиза в эфире до ареста на южном побережье, где она оказалась в тюрьме и была избита сокамерницами. «СтарХит» процитировал откровения Анастасии Кочервей, которыми та поделилась после возвращения из государства на Ближнем Востоке.
«В Турции от меня требовали, чтобы я подписала какие-то бумаги, но я не стала этого делать. Тогда меня свозили в больницу, что-то вкололи, и я сразу ослабла. Я пыталась объяснить, что этого делать не нужно, что я беременна, но меня никто не слушал. В тюрьме меня избили две девушки. Я случайно их толкнула, они сразу и напали, я просто не успела защитить себя и кроху, которую носила под сердцем. Честно признаюсь, я очень хотела этого ребёнка, думала, что он станет моим лучиком надежды», — описывала подробности бывшая участница скандального реалити.
Что известно о последних часах жизни Анастасии?Следствие установило, что последним, кто видел её живой, был водитель такси. Днём 7 августа 2022 года девушка созвонилась с матерью, а вечером поехала на Кондратьевский проспект к знакомому. Тот, опасаясь за её безопасность, сам заказал ей такси до дома.
Водитель довез Настю до подъезда, но она попросила подождать: быстро переоделась в худи с капюшоном и назвала новый адрес — Финский залив. Проверка на полиграфе подтвердила слова таксиста: мужчина действительно довёз пассажирку до места и уехал. Что случилось после этого — неизвестно. Дело о причинении смерти по неосторожности было закрыто в 2023 году за отсутствием состава преступления. Тело девушки кремировали, похороны прошли в Армавире.