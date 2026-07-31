Стриптиз в эфире, тюрьма в Турции и смерть в канале: раскрыта тайна жуткой гибели участницы «Дома-2» Насти Кочервей

31 июля 2026, 12:11

Анастасия Кочервей (Фото: Новости на РЕН ТВ)

Тело 28-летней участницы реалити-шоу Анастасии Кочервей обнаружили в Дудергофском канале. На девушке было дорогое белье Victoria’s Secret, а в руке она сжимала ключи от автомобиля BMW. Следствие пришло к выводу, что преступления не было. Что на самом деле произошло в последние часы жизни яркой блондинки, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Как опознали звезду «Дома-2» спустя две недели От конкурсов красоты до тюремных побоев: жизнь Анастасии Кочервей Почему Анастасия Кочервей бежала из Москвы и что на самом деле произошло в Турции? Что известно о последних часах жизни Анастасии?

Как опознали звезду «Дома-2» спустя две недели



Анастасия Кочервей с отцом и Андрей Шабарин (Фото: Кадр из программы «Дом-2»)

От конкурсов красоты до тюремных побоев: жизнь Анастасии Кочервей



Андрей Шабарин (Фото: Кадр из программы «Дом-2»)

Почему Анастасия Кочервей бежала из Москвы и что на самом деле произошло в Турции?



Анастасия Кочервей (Фото: Кадр из программы «Дом-2»)

«В Турции от меня требовали, чтобы я подписала какие-то бумаги, но я не стала этого делать. Тогда меня свозили в больницу, что-то вкололи, и я сразу ослабла. Я пыталась объяснить, что этого делать не нужно, что я беременна, но меня никто не слушал. В тюрьме меня избили две девушки. Я случайно их толкнула, они сразу и напали, я просто не успела защитить себя и кроху, которую носила под сердцем. Честно признаюсь, я очень хотела этого ребёнка, думала, что он станет моим лучиком надежды», — описывала подробности бывшая участница скандального реалити.

Что известно о последних часах жизни Анастасии?