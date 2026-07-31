«Без лимита»: Анна Пересильд рассказала, что родители помогают ей с выбором ролей

31 июля 2026, 17:31

Анна Пересильд рассказала, что советуется с родителями при выборе ролей

Анна Пересильд (Фото: Telegram @officialannaperesild)

Актриса Анна Пересильд рассказала, что всегда консультируется с отцом, режиссёром Алексеем Учителем, и матерью, актрисой Юлией Пересильд, при выборе киноролей. Сейчас девушка занята на съёмках фильма «Садко».





В беседе с NEWS.ru Анна сообщила, что родители посоветовали ей представить Любаву не как сказочного персонажа, а как живую и настоящую героиню, близкую и понятную зрителю.

«Я советуюсь с родителями [во время работы над проектом]. Я очень счастлива, что нахожусь рядом с людьми, которые круто разбираются в кино. У меня есть возможность советоваться с ними без лимита», — поделилась актриса.

«Мне часто предлагают сняться в сказках, и выбирать очень тяжело. Зритель может устать от этого жанра. В любом случае, сказки несут в себе добро, а его сегодня очень не хватает», — добавила девушка.