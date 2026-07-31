«Она точно не сядет»: Лерчек предрекли снижение наказания

31 июля 2026, 17:33

Адвокат Бенхин: Лерчек дадут условный срок, после апелляции его сократят

Валерия Чекалина (Фото: Instagram* @ler_chek)

Адвокат Александр Бенхин исключил возможность реального тюремного заключения для блогера Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина). Так он оценил запрос прокуратуры, которая просит назначить ей шесть лет условно.





В беседе с NEWS.ru защитник полагает, что суд вряд ли выйдет за рамки условного срока, поскольку сторона обвинения сама не настаивает на изоляции.

«Она точно не сядет в тюрьму, срок будет условный. Практически исключено, чтобы суд дал реальный срок, если прокуратура запрашивает условный. Такого априори не бывает. Как правило, судья даёт даже меньше, чем запрашивает прокуратура. Вероятнее всего, Лерчек дадут пять лет условно, потом будет апелляция в вышестоящую инстанцию, и там срок понизят до четырёх или четырёх с половиной лет», — заявил адвокат.