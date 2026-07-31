«Она не осознала до сих пор»: Влад Череватый сделал приворот на Анну Седокову

31 июля 2026, 17:50

Влад Череватый заявил о колдовстве для привлечения внимания Анны Седоковой

Анна Седокова (Фото: Telegram @secretanna)

Экстрасенс Влад Череватый выступил в эфире утренней программы «Утро. ТНТ» и сделал заявление о применении колдовских методов в отношении певицы Анны Седоковой.





Как пояснил Череватый, решение воспользоваться колдовством созрело у него на фоне активного обсуждения персоны Седоковой в публичном пространстве.



Он отметил, что наблюдал за происходящим и видел, как многие стремятся добиться расположения певицы. Именно это обстоятельство, по словам экстрасенса, подтолкнуло его к тому, чтобы попытаться переломить ситуацию и сделать так, чтобы уже за ним начали выстраиваться в очередь.

«Когда ты понимаешь, что все её добиваются, все её хотят, я понял, что нужно развернуть события, чтобы меня добивались. Возможно, какое‑то колдовство», — заявил Владислав.