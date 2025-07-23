23 июля 2025, 16:01

Мелисса Глушко (Фото: Instagram* @melissa_foxs_)

21 августа 2024 года в Санкт-Петербурге состоялось бракосочетание Архипа Глушко, сына известной певицы Наташи Королевой и Сергея Глушко, и его избранницы Анны Валынкиной, более известной как стриптизёрша Мелисса. Свадьба прошла шумно и весело, собрав множество гостей и продлившись несколько дней. В феврале 2025 года бывшая стриптизерша решилась на операцию. Публика не раз интересовалась, что с зубами и Мелиссы Глушко, и бывшая стриптизерша призналась, что в детстве перенесла травму челюсти. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».





Содержание Мелисса Глушко: новая жизнь под светом софитов Как началась история любви Реакция звездных родителей на стриптизершу Проблемы со здоровьем и их решение Девочка из простой семьи Мелисса Фокс

Мелисса Глушко: новая жизнь под светом софитов

«Будут срезать верхнюю челюсть, переставлять. Будут срезать кости с ног, наращивать нижнюю челюсть. Я буду под наркозом, поэтому после наркоза узнаю, наверное, как это будет, больно ли и насколько это опасно. Работа с челюстью — это всегда опасно, там же много нервов рядом. Есть вероятность, что что-то заденут», — рассказала Фокс.

«У Мелиссы есть одна большая проблема, о которой мы никогда не рассказывали. С этой проблемой она и приехала в большую Москву, чтобы ее решить. Мелиссу ожидает очень серьезная операция в будущем — это челюстно-лицевая операция. В детстве у нее случился удар и после этого начались проблемы с челюстью», — добавила певица.

Мелисса Глушко (Фото: Instagram* @melissa_foxs_)



Как началась история любви

Реакция звездных родителей на стриптизершу

Мелисса Глушко (Фото: Instagram* @melissa_foxs_)



Проблемы со здоровьем и их решение

Мелисса Глушко (Фото: кадр из видео с Instagram* @melissa_foxs_)



Девочка из простой семьи

Мелисса Глушко (Фото: Instagram* @melissa_foxs_)



Мелисса Фокс