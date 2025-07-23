Стриптиз за 800 тысяч, откровенные фото в ОАЭ и 10 млн на операцию: Почему Тарзан считает Мелиссу «очередным увлечением» сына?
21 августа 2024 года в Санкт-Петербурге состоялось бракосочетание Архипа Глушко, сына известной певицы Наташи Королевой и Сергея Глушко, и его избранницы Анны Валынкиной, более известной как стриптизёрша Мелисса. Свадьба прошла шумно и весело, собрав множество гостей и продлившись несколько дней. В феврале 2025 года бывшая стриптизерша решилась на операцию. Публика не раз интересовалась, что с зубами и Мелиссы Глушко, и бывшая стриптизерша призналась, что в детстве перенесла травму челюсти. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Мелисса Глушко: новая жизнь под светом софитовПосле оформления отношений с представителем звездного семейства, Мелисса привлекла внимание общественности. Девушка недавно прошла через сложную процедуру коррекции челюсти, в ходе которой ей удалили зубы для наращивания челюсти с использованием костей, взятых из ноги. Помимо этого, стало известно, что будет срезана верхняя челюсть.
«Будут срезать верхнюю челюсть, переставлять. Будут срезать кости с ног, наращивать нижнюю челюсть. Я буду под наркозом, поэтому после наркоза узнаю, наверное, как это будет, больно ли и насколько это опасно. Работа с челюстью — это всегда опасно, там же много нервов рядом. Есть вероятность, что что-то заденут», — рассказала Фокс.
Наташа Королева открыто призналась, что взяла на себя финансовую часть лечения, сумма которого составила около 10 миллионов рублей.
«У Мелиссы есть одна большая проблема, о которой мы никогда не рассказывали. С этой проблемой она и приехала в большую Москву, чтобы ее решить. Мелиссу ожидает очень серьезная операция в будущем — это челюстно-лицевая операция. В детстве у нее случился удар и после этого начались проблемы с челюстью», — добавила певица.
Позже Королева рассказала, что операцию решили проводить за счет государства. Певица лишь посоветовала нужного хирурга, для которого, впрочем, все это тоже будет волнующий опыт. Она пояснила, что операция будет проведена по квоте, так как врач, желающий сделать эту операцию, назвал ее уникальной. Королева отметила, что для него, как для хирурга, очень важно провести эту операцию, поскольку это будет значимым достижением в его практике.
Как началась история любвиАрхип и Мелисса познакомились в 2020 году на вечеринке у общих знакомых в Москве, когда Архипу было 19 лет, а Мелиссе — 22. Несмотря на то что некоторые хейтеры шутили, что их встреча произошла в стриптиз-клубе, сама девушка никогда не скрывала, что зарабатывает на жизнь танцами на пилоне по 800 000 рублей в месяц. Пара несколько лет жила в гражданском браке, прежде чем решиться на официальный союз.
Реакция звездных родителей на стриптизершуСначала Наташа Королева и Сергей Глушко были в недоумении от выбора сына. Их смущали профессия будущей невестки и отсутствие у нее нескольких зубов, из-за чего дикция избранницы Архипа несколько страдала. Сергей Глушко настоял на том, чтобы девушка отказалась от занятий стриптизом. Хотя открытого недовольства они не высказывали, артисты регулярно опровергали слухи о свадьбе. Отец Архипа даже назвал Мелиссу «очередным увлечением» сына, добавив, что у него впереди ещё много таких отношений.
Проблемы со здоровьем и их решениеМелисса столкнулась с серьезными проблемами со здоровьем из-за смещения челюсти, полученного в детстве после сильного удара. Это влияло на её внешний вид, речь и общее самочувствие. Теперь, после коррекции, она начала новую жизнь в качестве жены Архипа Глушко и визажиста. После первой операции Архип Глушко отвез Мелиссу на отдых в Объединенные Арабские Эмираты. Там она в основном фотографировалась со спины, подчеркивая свои формы, в то время как лицо прятала под платком. Позже были опубликованы первые снимки бывшей стриптизерши после хирургического вмешательства. Поклонники, внимательно изучившие фотографии Мелиссы Глушко до и после операции, прийдя к выводу, что заметных изменений в области нижней челюсти пока не наблюдается. Девушку ждут еще несколько хирургических процедур.
Девочка из простой семьиБиография невестки Наташи Королевой началась 22 декабря 2000 года в Ташкенте. Её родители — простые люди: отец работал токарем, а мать занималась домашним хозяйством. После рождения дочери семья переехала в Мыски Кемеровской области, где прошло детство Анны Волынкиной. С юных лет она увлекалась танцами, катанием на коньках и участвовала в кружках «Швейная мастерская» и «Дефиле» в школе «Дизайн моды». Анна добилась успехов и получила две почетные грамоты, но после окончания школы решила не связывать свою жизнь с модным бизнесом. После окончания школы Анна Волынкина поступила в новокузнецкий филиал Кемеромского областного медицинского колледжа. Свободное время она посвящала танцам.
Мелисса ФоксВ восемнадцать лет Анна выбрала яркий псевдоним Мелисса Фокс и начала свою карьеру в мире стриптиза. Танцы на пилоне стали для неё не только увлечением, но и стабильным источником дохода. В интервью Мелисса делилась своим опытом, признавая, что даже после пары бутылок коньяка она легко могла танцевать и уверенно передвигаться на каблуках высотой 25 сантиметров. Она охотно делилась секретами профессии, рассказывала, как эффективно напоить клиента и предупреждала, что не стоит садиться мужчинам на колени бесплатно. Сегодня Мелисса Глушко уже не работает стриптизёршей, хотя признает, что иногда скучает по этой деятельности.
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