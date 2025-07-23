Певица Наташа Королева показала свою невестку Мелиссу без зубов
Певица Наташа Королева показала свою невестку Мелиссу Глушко без зубов.
Кадры артистка опубликовала в соцсетях. Их показал Telegram-канал «Светский хроник». Звездные родственницы сейчас находятся в Светлогорске, Калининградской области, где у исполнительницы хита «Маленькая страна» проходят гастроли.
На опубликованной записи знаменитости изучают местные достопримечательности. В какой-то момент становится заметно, что у Мелиссы отсутствует несколько зубов.
Мелисса Глушко исправляет неправильное строение черепа. Девушке сделали уже несколько операций. Девушка периодически делится новостями в соцсетях. Первое оперативное вмешательство было в январе. Второе — в апреле.
*Запрещен в РФ
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