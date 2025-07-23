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Певица Наташа Королева показала свою невестку Мелиссу без зубов

Наташа Королева (Фото: Instagram*/koroleva__star)

Певица Наташа Королева показала свою невестку Мелиссу Глушко без зубов.



Кадры артистка опубликовала в соцсетях. Их показал Telegram-канал «Светский хроник». Звездные родственницы сейчас находятся в Светлогорске, Калининградской области, где у исполнительницы хита «Маленькая страна» проходят гастроли.

На опубликованной записи знаменитости изучают местные достопримечательности. В какой-то момент становится заметно, что у Мелиссы отсутствует несколько зубов.
Мелисса Глушко исправляет неправильное строение черепа. Девушке сделали уже несколько операций. Девушка периодически делится новостями в соцсетях. Первое оперативное вмешательство было в январе. Второе — в апреле.

*Запрещен в РФ

Никита Кротов

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