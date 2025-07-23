«Светлаков и Галустян пытались передо мной выпендриваться»: Живейнова о съёмках в «Наша Russia»
Актриса Живейнова рассказала о высокомерном поведении Светлакова и Галустяна
Актёры Сергей Светлаков и Михаил Галустян пытались проявить высокомерие на съёмках фильма «Наша Russia. Турция». Об этом рассказала актриса Юлия Живейнова, сыгравшая жену героя Светлакова.
«Сергей с Михаилом поначалу пытались передо мной выпендриваться. А я – ноль реакции. Галустян потом говорит Светлакову: «Слушай, она вообще не в курсе, кто мы такие». А они считались в России суперзвездами на тот момент», – отметила артистка в беседе с NEWS.ru.На момент съёмок Живейнова более 10 лет проживала в Европе, будучи замужем за итальянцем, поэтому не знала о статусе звёзд.
Впоследствии актрисе удалось подружиться с обоими артистами и прекрасно общаться с ними. Она также добавила, что после премьеры фильма не могла спокойно ходить по улицам России, поскольку её стали везде узнавать.
В заключение Живейнова подчеркнула, что в случае встречи со Светлаковым и Галустяном будет рада увидеть их и обнять.