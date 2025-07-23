Стал известен будущий заработок Artik&Asti на турне по России

23 июля 2025, 15:08

Artik&Asti заработают на турне по России более 148 миллионов рублей

Севиль Велиева (Фото: instagram*/seville_official)

Более 148 миллионов рублей заработает группа Artik&Asti на турне по всей России. Доход подсчитали журналисты Telegram-канала «Звездач».