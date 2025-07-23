Стал известен будущий заработок Artik&Asti на турне по России
Более 148 миллионов рублей заработает группа Artik&Asti на турне по всей России. Доход подсчитали журналисты Telegram-канала «Звездач».
Уточняется, что коллектив выступит в 12 городах страны. Согласно данным, самый дорогой концерт состоится в Уфе, гонорар составит свыше 25 миллионов рублей.
В начале июня Seville хвасталась винтажными сережками за 82 тысячи рублей. Фото с бижутерией от Yves Saint Laurent певица разместила в социальных сетях. Украшения достаточно объемные и выглядят словно солнце: от изумрудной вставки идут будто бы «солнечные лучи».
Образ женщина тогда дополнила темным нарядом и легким макияжем с помадой шоколадного цвета.
*Запрещен в РФ
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