06 июня 2025, 14:26

Екатерина и Александр Стриженовы (Фото: РИА Новости/Алексей Никольский)

История любви Екатерины и Александра Стриженовых напоминает настоящую сказку. Пара вместе уже более 30 лет, и не каждая звёздная семья может похвастаться таким прочным союзом. Подробнее о том, как им удается сохранить свой брак, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Первая встреча Впечатления и сближение Романтическое решение Баланс между семьей и карьерой Проблемы и конфликты Публичные слухи и преодоление трудностей

Первая встреча

Впечатления и сближение

Фото: iStock/ahirao_photo



Романтическое решение

Баланс между семьей и карьерой

Фото: iStock/Giancarlo Restuccia



Проблемы и конфликты

Публичные слухи и преодоление трудностей