Стриженовы: за кулисами идеальной семьи — правда об изменах и семейных отношениях
История любви Екатерины и Александра Стриженовых напоминает настоящую сказку. Пара вместе уже более 30 лет, и не каждая звёздная семья может похвастаться таким прочным союзом. Подробнее о том, как им удается сохранить свой брак, читайте в материале «Радио 1».
Первая встречаИх знакомство произошло в юном возрасте на съемках фильма «Лидер», когда им было всего по 14 лет. Оба уже имели опыт работы в кино: Екатерина снималась в телепередачах, а Александр принимал участие в телеспектаклях.
Впечатления и сближениеСначала Екатерине Александр не приглянулся. Она посчитала его избалованным мажором. Однако за его надменным взглядом скрывались проблемы со зрением, а не высокомерие. В то время как Александр сразу обратил внимание на яркую кареглазую красавицу. Постепенно, проводя много времени вместе, они стали ближе друг к другу, деля суточные: Катя покупала мороженое, а Саша — сигареты. Их первые свидания, прогулки под луной и поцелуи стали важными моментами в их жизни.
Романтическое решениеПосле завершения съемок пара стала неразлучной. Их отношения длились четыре года, и в конечном итоге они решили пожениться, даже обвенчавшись. Александр попросил руки Екатерины, когда ей было всего 16 лет, но её мать разрешила выйти замуж только после достижения совершеннолетия — что в советское время было довольно смелым шагом. Спустя год после свадьбы у них родилась дочь Настя, а позже — ещё одна дочь, Саша.
Баланс между семьей и карьеройСемья Стриженовых успешно совмещала карьеру и личную жизнь. Екатерина отмечала, что Александр стал идеальным отцом, она чувствует себя защищённой рядом с ним. Александр Стриженов — успешный актёр, режиссёр и сценарист, а Екатерина также активно снимается в кино, ведёт передачи и работает в театре. Она никогда не использует имя мужа для достижения своих целей и привыкла добиваться всего сама.
Проблемы и конфликтыНесмотря на крепкие отношения, у супругов также бывают разногласия. Они признают, что идеальных отношений не существует, но желание быть вместе и взаимное уважение помогают преодолевать трудности. Стриженовы воспитали двух дочерей и наслаждаются временем с любимым внуком Петром.
Публичные слухи и преодоление трудностейЗа 30 лет брака пара неоднократно сталкивалась со слухами о разводе. Журналисты часто писали о предполагаемых романах Александра, сопровождая статьи фотографиями с актрисами. Екатерина понимала, что из-за профессии мужа он общается с многими женщинами, и это создавало дополнительные сложности для их дочерей, которые страдали от слухов о семейных проблемах.
В конечном итоге супруги подали в суд на одно из изданий за публикацию недостоверной информации об их жизни. Их история — это не только сказка о любви, но и пример того, как важно доверие и поддержка в отношениях.