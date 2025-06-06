Гоша Куценко рассказал, что его младшие дочери учатся в особенной школе

06 июня 2025, 12:28

Гоша Куценко отдал младших дочерей в православную школу

Гоша Куценко (фото: Instagram* @goshakutsenko_official)

Гоша Куценко рассказал, где учатся его младшие дочери Евгения и Светлана. Оказалось, что актёр отдал девочек в православную школу.





Артист отметил, что не стал определять дочерей в общеобразовательное учреждение, поэтому 8-летняя и 11-летняя звёздные наследницы посешают школу с религиозным уклоном. Куценко поделился, что девочкам там очень нравится, а учёба даётся им легко.



Также актёр высказался о том, собирается ли продвигать дочерей в кинематографе. Недавно Евгения и Светлана снялись в эпизодических ролях в комедии «Совсем ошалели». Но артист признался, что это была одноразовая акция.





«Не хочу, чтобы они в кинодетей превращались, это тяжкий труд. Они любят веселиться. Я им песню пишу и видео снимаю», – отметил Куценко в беседе с изданием «7Дней.ru».