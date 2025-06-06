Павел Прилучный показал сына от Агаты Муцениеце на тренировке — видео

06 июня 2025, 12:44

Павел Прилучный показал сына от Агаты Муцениеце на тренировке по баскетболу

Павел Прилучный (Фото: Инстаграм*/bugevuge)

Павел Прилучный показал повзрослевшего сына от Агаты Муцениеце. В Instagram* актер поделился роликом, на котором 12-летний Тимофей тренируется с другими ребятами на баскетбольной площадке.