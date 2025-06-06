Павел Прилучный показал сына от Агаты Муцениеце на тренировке — видео
Павел Прилучный показал повзрослевшего сына от Агаты Муцениеце. В Instagram* актер поделился роликом, на котором 12-летний Тимофей тренируется с другими ребятами на баскетбольной площадке.
Причем мальчик часто появляется в социальных сетях своей мачехи Зепюр Брутян. Однако такие посты выходят все реже из-за критики в адрес актрисы — она выкладывала фото и видео с пасынком во время судебных разбирательств между его родителями.
Даже после этого недоброжелатели не оставили семью в покое. В комментариях они писали про перемены во внешности подростка, связав его якобы запущенный вид с проживанием у отца.
К слову, ранее его звездная мама спровоцировала слухи о беременности, появившись на открытии Забайкальского международного кинофестиваля в обтягивающем белом платье, которое подчеркнуло округлившийся живот.
*Запрещен в РФ
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