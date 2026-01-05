Судьбоносный спор на ящик алкоголя, пять детей от разных женщин и молодая жена: история жизни звезды сериала «Солдаты» Алексея Маклакова
Алексей Маклаков – российский актёр театра и кино. Он навсегда мог остаться заложником одной роли – старшего прапорщика Олега Шматко из сериала «Солдаты» – но талант позволил артисту идти дальше и достигать новые горизонты. 6 января ему исполняется 65 лет. Как сложился его путь, кто его молодая жена и дети, рождённые от пяти разных женщин – в материале «Радио 1».
Детство: книги, бедность и сильная мать
Алексей Маклаков родился 6 января 1961 года. В разных источниках фигурируют Москва, Новосибирск и даже Тамбов, но достоверно известно одно: воспитывала его мать, Ирина Викторовна. Отец — военный — в жизни сына участия не принимал.
После рождения ребёнка мать с Алёшей переехала в Новосибирск, где устроилась работать библиотекарем и параллельно подрабатывала репетитором по французскому языку. Денег катастрофически не хватало, и детство будущего актёра прошло в атмосфере постоянной экономии.
Зато в доме всегда были книги. Алексей читал всё подряд — от классики до Золя, задавая взрослые вопросы, которые смущали даже мать. Телевизора не было, зато были радиоспектакли, особенно любимая передача «Театр у микрофона». Именно тогда у него начала формироваться фантазия и вкус к образам.
Первый адреналин и спор на ящик алкоголя
В драмкружок Маклаков пришёл почти случайно — из-за влюблённости в девочку. Но стоило ему выйти на сцену, как он ощутил то самое чувство, которое потом будет называть главным в профессии, — адреналин.
Поступление в театральный институт произошло на спор. Дворовые приятели уверяли, что ему прямая дорога в артисты, а Алексей не верил и поставил ящик алкоголя на то, что провалится.
Диктант он действительно написал плохо, но прочтение Чехова спасло ситуацию, и Маклакова приняли кандидатом.
Так он стал студентом Новосибирского театрального училища, сначала без стипендии, но с твёрдым намерением доказать, что выбор не случаен.
Провинциальный театр и первая взрослая амбиция
Уже на третьем курсе Маклакова забрали в Томский ТЮЗ — сразу на главную роль. Там он оказался рядом с будущими звёздами: Андреем Краско, Игорем Скляром и Натальей Акимовой.
Позже были работа на радио, сцена новосибирского театра «Красный факел» и ощущение, что потолок достигнут. К 30-ти годам Алексей понял: если не рискнуть сейчас, он навсегда останется провинциальным актёром.
Москва, молитва и ещё одно чудо
Переезд в Москву сопровождался почти мистической историей. В Израиле Маклаков оставил записку у Стены Плача с просьбой изменить судьбу. А спустя время, уже в столице, судьба буквально сама вывела его в театр имени Маяковского.
Случайная встреча с театральным администратором, разговор с режиссёром Юрием Иоффе — и в 1996 году Маклаков стал актёром одного из главных столичных театров. Здесь он проработал 10 лет, сыграв десятки ролей и, по собственному признанию, «перерос себя».
Кино до Шматко и первая узнаваемость
В кино Маклаков дебютировал ещё в 1987 году, но по-настоящему начал сниматься лишь в конце 1990-х. Это были роли второго плана в «Каменской», «Маросейке, 12», «Досье детектива Дубровского».
Первый вкус широкой узнаваемости он почувствовал в «Ночном дозоре», где сыграл мага Семёна — персонажа, который оказался сильнее и глубже, чем казался на первый взгляд.
Маклаков в «Солдатах»: мегароль, которую не планировали
В 2004 году на экраны вышел сериал «Солдаты». Маклаков не делал на него особых ставок — просто работа с хорошим гонораром. Но прапорщик Олег Шматко неожиданно стал народным героем.
Его фразы ушли в народ, персонажу посвятили спин-офф, а зрители писали, что именно он «вытащил сериал». Сам актёр признавался, что в жизни он совсем другой:
«Мы очень разные люди. В кино я — веселый и хитроватый, а по жизни — серьезный и закрытый».
Всего вышло 17 сезонов «Солдатов», и почти во всех Маклаков играл полюбившегося всем персонажа.
Роли Алексея Маклакова после Шматко: блокбастеры, драмы и комедии
Несмотря на «прилипшую» роль, актёр не застрял в одном амплуа. В его фильмографии появились:
- «Дневной дозор»;
- «Майор Гром: Чумной доктор» и «Майор Гром: Игра»;
- «Нулевой пациент»;
- «Абсурд»;
- «Юность»;
- «Любовь-морковь: Восстание машин»;
- «Мосгаз. Метроном».
Он играл военных, полицейских, тренеров, чиновников — мужиков с характером, в которых зрители легко узнают живых людей.
Личная жизнь Маклакова: ошибки, раскаяние и позднее счастье
Личная жизнь Маклакова была непростой. У него пятеро детей от разных женщин. Старшие сыновья — Прохор и Илья — выросли без постоянного присутствия отца. Сам актёр честно признавался, что жалеет об этом и чувствует вину, но со временем отношения удалось наладить.
Настоящее семейное счастье он обрёл уже в зрелом возрасте с Анной Романовой, с которой познакомился на съёмках «Солдат». Она младше его на 23 года, но именно с ней Маклаков стал по-настоящему домашним человеком. В этом браке родились дочери Ирина и Софья.
Алексей Маклаков сегодня
В 2026 году актёр остаётся востребованным: снимается в сериалах, гастролирует с антрепризами, участвует в крупных проектах. Среди недавних работ — мистический сериал «Охотники за призраком» и новые сезоны «Лихача». В этом году с его участием выйдут сразу семь картин: «Солнце, море, два ствола-2», «Сказка о потерянном времени» (главная роль), «Несвятая Валентина», «Не одна дома-3» (главная роль), «Майор Гром: Игра против правил» и «Жека Рассел» (главная роль).
Он не стремится к скандальной публичности и не играет в медийность. Маклаков из тех артистов, кто говорит со зрителем ролями, а не интервью.