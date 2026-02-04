Участника группы «Иванушки International» упоминался в переписке Эпштейна
Один из участников российской поп-группы «Иванушки International» упоминается в опубликованной переписке финансиста Джеффри Эпштейна, осуждённого за сексуальные преступления и торговлю людьми. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на обнародованные документы.
Речь идёт о письме, адресованном Эпштейну: неизвестная женщина просила помочь ей попасть на показы Парижской недели моды. В обращении она привела личную историю, связанную с её детством.
По словам автора письма, в 1995 году она присутствовала на модном показе на Украине, где один из моделей в шутку сказал ей, что «женится на ней, когда она вырастет». Позже, утверждает женщина, этот человек стал известным поп-певцом и вошёл в состав группы «Иванушки International». Кто именно это был, информации нет.
