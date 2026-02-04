Участника группы «Иванушки International» упоминался в переписке Эпштейна

04 февраля 2026, 15:38

«Иванушки International» (Фото: РИА Новости/Алексей Майшев)

Один из участников российской поп-группы «Иванушки International» упоминается в опубликованной переписке финансиста Джеффри Эпштейна, осуждённого за сексуальные преступления и торговлю людьми. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на обнародованные документы.