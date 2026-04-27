Священник не признал сына, а экс-чиновник спрятал в Черногории: кто на самом деле «похоронил» Елену Корикову
Елена Корикова в 2000-е годы была одной из самых узнаваемых актрис, а её образ считали эталоном блондинки. Пресса активно следила за романами звезды — каждая новая история любви становилась новостью номер один. Но, несмотря на громкие отношения, в личной жизни актрисе откровенно не везло: первый партнёр бросил женщину с ребенком на руках, а второй фактически уничтожил карьеру. Что случилось с Кориковой после этих потрясений и где сейчас уже взрослый сын артистки, расскажет «Радио 1».
Бабушкины песни и газетное объявлениеЕлена Корикова родилась в семье Татьяны и Юрия Кориковых, которые развелись вскоре после появления дочери. Девочка осталась с матерью — известной балериной, много гастролировавшей и не имевшей возможности постоянно быть рядом с ребёнком. Фактическим воспитанием Лены занималась бабушка — школьная учительница из деревни Карачино Тюменской области. Женщина обладала тягой к искусству, играла на нескольких музыкальных инструментах, часто пела и с ранних лет прививала внучке любовь к творчеству. Однако будущая актриса не заинтересовалась музыкой: своё истинное призвание она обретёт лишь спустя несколько лет.
Когда Елена пошла в третий класс, они с мамой переехали в Ростов-на-Дону — этот город стал для девочки домом вплоть до получения аттестата. Однажды юная Корикова наткнулась на газетное объявление о наборе в труппу драматического театра и пришла на прослушивание. Искренность и эмоциональность девушки впечатлили приёмную комиссию — пройти отбор удалось без труда. Но всерьёз заняться актёрством будущая звезда киноэкрана решила лишь после получения аттестата, когда съездила на экскурсию в Киев. Как то раз, проходя мимо театрального института, Елена поинтересовалась у стоявших неподалёку незнакомок, как стать артисткой.
Собеседницы, к её удивлению, как раз занимались поиском девушек на съёмки нового фильма. Так, совершенно случайно, Корикова получила главную роль, а после завершения съёмок уже твёрдо решила поступать в театральный. Сразу после школы Елена Корикова решила ехать в Москву — и не прогадала. Во ВГИК будущую знаменитость приняли с первой попытки, да ещё и на курс самого Сергея Соловьёва. Помощь с переездом оказал отец: отношения с ним Елена восстановила незадолго до окончания школы. Папа купил дочери квартиру в столице, чтобы та жила с комфортом. Уже на первом курсе начинающая актриса появилась на экранах — сыграла в сказке «Ха-би-ассы». К выпуску за плечами Елены было уже несколько кинокартин, однако настоящий интерес зрителей и критиков вызвала роль в фильме Алексея Сахарова «Барышня-крестьянка». Именно благодаря этой работе Корикова получила диплом, уже будучи востребованной киноактрисой. Но чем успешнее складывалась карьера, тем заметнее давали о себе знать неудачи в личной жизни.
Карьерный взлёт и неожиданное падениеС одногруппниками у Елены отношения не сложились. Сергей Соловьёв относился к ней с особой теплотой, и это вызвало зависть и неприязнь со стороны других студентов. Единственную поддержку Корикова нашла у Дмитрия Рощина — между ними быстро завязался роман. Дмитрий нередко оказывался в центре внимания: во многом благодаря знаменитым родителям — актрисе Екатерине Васильевой и драматургу Михаилу Рощину, да и собственные сыгранные роли уже принесли ему первую популярность. Отношения развивались стремительно, поэтому известие о беременности Елены не стало для пары неожиданностью. Поначалу Дмитрий обрадовался и даже сделал предложение, но вскоре забрал свои слова назад. Позже выяснилось: переубедила его мать. Известная актриса заявила отпрыску, что провинциалка ему не пара, а малыш, скорее всего, не от него. Рощин в итоге бросил Елену и отказался признавать сына. Корикова приняла твердое решение рожать для себя.
В 1993 году на свет появился её единственный ребёнок — сын Арсений. Уже через пару месяцев после родов артистка вовсю работала на съёмочной площадке «Трёх сестёр» у своего мастера Сергея Соловьёва. Кинорежиссёр оказал колоссальную поддержку в трудный период — Елена благодарна ему до сих пор. Что касается Дмитрия, после выпуска из ВГИКа он увлёкся религией, стал священником, а его супруга родила ему восьмерых детей. После успеха «Барышни-крестьянки» предложения о съёмках посыпались на Корикову одно за другим. В это же время она попыталась устроить и личную жизнь — вышла замуж за писателя Дмитрия Липскерова.
Но брак продержался всего год: юная кинодива разрывалась между карьерой, маленьким сыном и собственной матерью — сил на мужа просто не оставалось. С клипмейкером и режиссёром Максимом Осадчим отношения сложились удачнее, но такими же нестабильными. Пара постоянно сходилась и расходилась, тем не менее Осадчий смог заменить Арсению отца и стать настоящей опорой для Елены. В то время кинооператор снимал клипы для многих звёзд эстрады — Аллы Пугачёвой, Филиппа Киркорова и других. Актёр нередко находил работу и для Кориковой: появление в таких роликах актрисе было только на руку.
В конце 90-х годов Максиму поступило предложение о контракте в США, и Елена согласилась переехать вместе с ним. За океаном она стала лицом модного дома «Жак Дессанж», снималась в экспериментальном кино. Воспитывала Арсения и регулярно летала в Москву. Когда пара вернулась домой, Корикову пригласили в театр «Современник». А в 2005 году на экраны вышел сериал «Бедная Настя», который принёс ей уже всемирную известность. Сериал имел оглушительный успех далеко за пределами СНГ — особенно полюбили его в странах Латинской Америки и Китае. После такого триумфа Елену стали звать на телешоу, а её партнёров по съёмочной площадке частенько записывали в новые возлюбленные. Сама актриса предпочитала держаться подальше от прессы и почти не говорила о личной жизни.
Единственное исключение — роман с Сергеем Астаховым, который она всё же подтвердила. Но и эти отношения продлились всего пару лет. Позже Астахов признался, что просто встретил Корикову в неудачный период своей жизни. Поклонники разделились на два лагеря: одни жаждали подробностей романов Елены Кориковой, другие — новых ролей. И те, и другие сходились в одном: после триумфа «Бедной Насти» карьеру артистки ждёт головокружительный взлёт. И действительно, после этого последовало ещё несколько сериалов. Однако на этом красивая глава в жизни Елены подошла к концу. Предложения о ролях исчезли, зато в прессе всё чаще замелькали заголовки об алкогольной зависимости народной любимицы. Поговаривали, что таким образом она пытается заглушить боль от расставания с Астаховым и творческих неудач.
Долгое время исполнительница главных ролей терпела и не реагировала на сплетни, но вечно так продолжаться не могло. Как-то раз в беседе с журналистом выяснилась шокирующая правда: все публикации о кинозвезде были давно куплены и оплачены заранее. Елена узнала и имя заказчика — им оказался один из бывших возлюбленных, который при расставании обещал разрушить её жизнь. Елена Корикова даже попыталась бороться: подала на него в суд за клевету, но это не помогло спасти репутацию и карьеру. Вскоре знаменитость исчезла с экранов, затем свела к минимуму театральные выступления, а в соцсетях воцарилась тишина.
Переезд в Черногорию и новая любовьКак позже рассказала одна из близких подруг, Елена смирилась с потерей карьеры и уехала жить в Черногорию. Только спустя два года всплыла новая деталь: актриса отправилась туда не одна, а вместе с супругом. Имя избранника звезда экрана предпочла не раскрывать — известно лишь, что мужем Елены стал бывший чиновник, который дал возлюбленной то, о чём она так долго мечтала: настоящую любовь и спокойную жизнь. Вдали от родины женщина вела размеренную жизнь: редко выходила на сцену и наслаждалась тем, что её больше не преследует публичность. Там же появилось и новое увлечение — дизайн интерьеров.
Со временем хобби превратилось в источник дохода. Недавно появилась новость: Елена Корикова вернулась в Россию. Артистка снова стала чаще выходить на сцену — её выступления в разных городах расписаны на месяцы вперёд. А вот к съёмкам возвращаться пока не торопится: публичность и то навязчивое внимание, с которым она столкнулась в прошлом десятилетии, по-прежнему неприятны. Сын Арсений разделяет позицию матери, он сознательно отказался от актёрской карьеры. Молодой человек выучился на программиста, работает по специальности, а в свободное время увлекается парусным спортом и участвует в регатах.
В этом году ему исполнится тридцать три года. 12 апреля Елене Кориковой исполнилось 54 года, но окружающие с трудом верят этой цифре. Поклонники то и дело шутят, будто театральная актриса тайком питается молодильными яблоками: уж слишком свежо и привлекательно служительница Мельпомены выглядит. Многие пользователи подозревали Елену в пластической хирургии. Однако сама актриса не раз отвергала эту версию, называя себя принципиальной противницей подобных операций.