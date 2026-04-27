Миллионы прибыли на КВН, дочь с губами «Джоли» и отказ от ведения Высшей лиги: как сложилась судьба Александра Маслякова-младшего?
Телеведущему, бизнесмену и единственному наследнику империи «Клуба весёлых и находчивых» Александру Александровичу Маслякову 28 апреля исполняется 46 лет. Этот медиаменеджер прошёл долгий путь от студента МГИМО до владельца многомиллионного бизнеса, который зрители привыкли ассоциировать с беззаботным юмором. Однако за глянцевыми отчётами о доходах и официальными биографиями скрывается история человека, который вот уже два десятилетия балансирует между славой великого отца и ненавистью оскорблённых комиков. Подробности — в материале «Радио 1».
Дитя «АМиКа»Родившийся 28 апреля 1980 года в Москве, Александр Масляков-младший казался обреченным на судьбу «принца крови» еще до того, как научился говорить. Его отец, легендарный Александр Васильевич Масляков, фактически являлся «лицом» советского и российского телевидения, а мать, Светлана Анатольевна, работала режиссёром программ КВН. Воспитание в семье было строгим, но статусным: обучение в престижных школах, поступление в МГИМО (факультет международных экономических отношений) и, конечно, раннее погружение в работу родителей.
Интересно, что, в отличие от отца-харизматика, Александр-младший долгое время держался в тени. Он не стучался в двери телевидения с рукописью сценария — ему их открыли. Его называли «слабым звеном» и «вечным мальчиком», пока в 2003 году он не возглавил Премьер-лигу КВН. Многие восприняли это как «барство»: мол, папа подарил сыну игрушечную армию, чтобы тот поучился командовать. Но, вопреки ожиданиям, Масляков-младший оказался с характером и стал жестким хозяйственником и хорошим управленцем.
Тайны личного фронтаВ личной жизни Александр всегда пытался сохранять имидж классического семьянина. Его женой стала однокурсница по МГИМО Ангелина Мармеладова, дочь профессора экономики. Роман длился несколько лет, и Александр Васильевич-старший лично благословил пару, подарив им отдельную квартиру в столице. В августе 2006 года чета Масликовых пополнилась дочкой Таисией.
Уже в детстве девочку начали вовлекать в мир КВН. Она сидела в зрительном зале, но не проявляла особых эмоций. В прессе ее даже прозвали «царевной несмеяной». С десяти лет она начала вести программы «Детский КВН» на телеканалах СТС и «Карусель».
Публика, привыкшая к милому детскому лицу Таисии, была сильно шокирована внешним видом внучки Маслякова в 2023 году. Публика отметила, что Таисия стала выглядеть иначе, чем раньше, и предположила, что к её метаморфозам причастна пластика.
В соцсетях и СМИ появились комментарии, что 17-летняя Таисия выглядит старше 30 лет, а пластические хирурги в один голос начали давать заключения, что видят филеры в губах, «углы Джоли» и удаление комков Биша. Сама Таисия и её отец отрицают хирургическое вмешательство, списывая всё на макияж и взросление.
Скандал с Галкиным* и кабала КВНРежиссеры и бывшие участники КВН нередко сравнивают стиль управления Масляковых с мафиозным кланом. Главная претензия — запрет на подработки: если ты играешь в КВН, ты не имеешь права сниматься в юмористических шоу на других каналах. Это кабала, из которой годами пытались вырваться ведущие комики.
В 2009 году Максим Галкин* и Александр Масляков-младший стали гостями студии ток-шоу «НТВшники». Когда речь зашла о рейтингах телепрограмм, Масляков-младший попытался поддеть Галкина и поинтересовался, сколько людей смотрит передачи, которые он ведёт. В ответ на это артист заявил:
«Я вообще не готов вступать в полемику с человеком, который в своей жизни ничего не сделал — помимо того, что унаследовал фамилию отца. С человеком, который является слабым телеведущим».
Уход в тень Маслякова-младшегоПосле смерти отца в сентябре 2024 года все ждали, что Александр Александрович наконец займет трон ведущего Высшей лиги. Однако 2025 и 2026 годы доказали обратное. Масляков-младший не вышел в свет софитов. Он предпочел кресло генерального продюсера и бизнесмена, оставив ведение Дмитрию Хрусталеву. В кулуарах это называют «проклятием фамилии». Он понял: его никогда не полюбят так, как отца.
В 2026 году империя «АМиК» чувствует себя стабильно. По данным издания «Газета.Ru», в 2025 году ООО «ТТО Амик» (основная компания, связанная с КВН) принесло Александру Маслякову-младшему 948 миллионов рублей выручки и 132 миллиона чистой прибыли. Помимо этого, он получает доход от компаний «КВН продакшн», «КВН кафе» и «КВН сувенир».