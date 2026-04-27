Достижения.рф

«Семь месяцев как в тумане»: Самойлова рассказала о жизни после развода

Оксана Самойлова столкнулась с трудностями после расставания с Джиганом
Оксана Самойлова (Фото: Instagram* / @samoylovaoxana)

Блогер Оксана Самойлова поделилась в соцсетях подробностями жизни после развода с Джиганом.



По её словам, в период бракоразводного процесса ей пришлось переехать из привычного дома в квартиру, что оказалось для неё серьёзным испытанием.

Самойлова призналась, что новая обстановка стала для неё максимально непривычной и вызвала дискомфорт. Она отметила, что несколько месяцев чувствовала себя растерянной и сравнила этот период с состоянием «как в тумане».

После раздела имущества, согласно достигнутому соглашению, загородный дом остался Джигану, а Оксана получила денежную компенсацию, а также недвижимость, в одной из квартир которой сейчас и живёт.

Софья Метелева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0