«Семь месяцев как в тумане»: Самойлова рассказала о жизни после развода
Блогер Оксана Самойлова поделилась в соцсетях подробностями жизни после развода с Джиганом.
По её словам, в период бракоразводного процесса ей пришлось переехать из привычного дома в квартиру, что оказалось для неё серьёзным испытанием.
Самойлова призналась, что новая обстановка стала для неё максимально непривычной и вызвала дискомфорт. Она отметила, что несколько месяцев чувствовала себя растерянной и сравнила этот период с состоянием «как в тумане».
После раздела имущества, согласно достигнутому соглашению, загородный дом остался Джигану, а Оксана получила денежную компенсацию, а также недвижимость, в одной из квартир которой сейчас и живёт.
Читайте также: *принадлежит Meta, запрещённой в России