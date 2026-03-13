13 марта 2026, 12:31

Павел Воля — один из самых ярких и узнаваемых юмористов России. Его путь к славе начался с КВН, а сегодня он — ведущий резидент Comedy Club, успешный шоумен и телеведущий. Однако за блестящей карьерой и семейной идиллией скрываются и скандалы. 14 марта артисту исполняется 47 лет. О чем говорят поклонники Воли и почему его обвиняют в измене — в материале «Радио 1».





Содержание Биография Павла Воли: детство и начало карьеры Павел Воля в Comedy Club Телепроекты Павла Воли Личная жизнь и скандалы: почему Волю обвиняют в измене Как Павел Воля объяснил скандальное фото Бизнес Павла Воли оказался убыточным? Что произошло с Павлом Волей во время поездки в Калининград Теракт на концерте Павла Воли Позиция Павла Воли по поводу событий 2022 года Отношения Павла Воли к Владимиру Зеленскому Павел Воля сегодня

Биография Павла Воли: детство и начало карьеры

Павел Воля в Comedy Club

Телепроекты Павла Воли

«Смех без правил» и «Убойная лига»;

«Comedy Баттл» — шоу для молодых комиков;

«Где логика?» — интеллектуальное развлекательное шоу, в котором он участвовал вместе с женой Ляйсан Утяшевой;

«Студия Союз» и «Импровизация», где он был ведущим.

Личная жизнь и скандалы: почему Волю обвиняют в измене

Как Павел Воля объяснил скандальное фото

«В ресторане какая-то девочка исподтишка щелкнула меня за столом. Зачем-то выложила у себя в Instagram*. И фейк-ньюс накатали столько статей: "Изменщик", "Эскортница". Ко мне тоже прилетает эта новость. Читаю: "Я и 16-летняя эскортница"», — сказал он.

«Думаю: "Вау! Надо Ляйсан рассказать, пока ей кто-то другой не рассказал". Прихожу домой. По глазам вижу, что она тоже прочитала. Сейчас будет экзамен и до хрена дополнительных вопросов», — признался телеведущий.

Павел Воля с женой Ляйсан Утяшевой (фото: Instagram* / @pavelvolyaofficial)

«Выяснилось, что все женщины возненавидели меня. Когда мы летели из Питера, я зашел в самолет и увидел все эти лица. Я чувствовал, как весь самолет передает мне: "Святая женщина везет тебя, ублюдка". Стюардесса сказала Лясе: "Вам сыр, шампанского?". А мне просто кинула еду и ушла... Клянусь. Ляся пошла в туалет, ей стюардесса сказала: "Идите спокойно. Присмотрим за кобелищем"», — вспоминал Воля.

Бизнес Павла Воли оказался убыточным?

Что произошло с Павлом Волей во время поездки в Калининград

«Мы еле выпрыгнули», — рассказал артист.

Теракт на концерте Павла Воли

«Ребята, мне очень жаль. Мы с вами обязательно встретимся в следующий раз», — написал артист.

Позиция Павла Воли по поводу событий 2022 года

Павел Воля (фото: Instagram* / @pavelvolyaofficial)

«Раньше я таких постов не делал. Помогал тихонько. Но раньше и такой ситуации не было. Хватало своих ресурсов, сторис и помощи людей. Но сейчас правда ситуация изменилась. Одного меня и моей скромной тишины недостаточно. Нужны мы все. Все, кто сможет», — писал комик.

Отношения Павла Воли к Владимиру Зеленскому

«Крутой, веселый, классный парень, офигенный смешной чувак, классный руководитель для своей команды. Он всегда был настоящим капитаном своей команды. Веселый, добрый в общении, офигенный пацан. Я говорю „пацан“, потому что я его таким знал. Мы давно очень не виделись», — говорил Воля.

Павел Воля сегодня