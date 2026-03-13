Достижения.рф

«Святая женщина везет тебя, ублюдка»: почему Павла Волю обвиняют в измене и что он говорил про Владимира Зеленского?

Павел Воля (фото: Instagram* / @pavelvolyaofficial)

Павел Воля — один из самых ярких и узнаваемых юмористов России. Его путь к славе начался с КВН, а сегодня он — ведущий резидент Comedy Club, успешный шоумен и телеведущий. Однако за блестящей карьерой и семейной идиллией скрываются и скандалы. 14 марта артисту исполняется 47 лет. О чем говорят поклонники Воли и почему его обвиняют в измене — в материале «Радио 1».



Биография Павла Воли: детство и начало карьеры

Павел Воля родился 14 марта 1979 года в Пензе. Уже с детства он проявлял артистизм: любил гуманитарные науки, организовывал школьные дискотеки и играл в КВН. После школы поступил в Пензенский педагогический институт на факультет русского языка и литературы. Там он продолжил играть в КВН в команде «Валеон Дассон» вместе с Тимуром Родригезом и Леонидом Школьником. Команда добилась успеха в Первой лиге, но не смогла удержаться в Высшей.

Павел Воля (фото: Instagram* / @pavelvolyaofficial)
В 2001 году Воля переехал в Москву. Вскоре он начал писать сценарии для Игоря Угольникова и вел ночное шоу на MTV. Именно эти проекты стали трамплином для его дальнейшей карьеры.

Павел Воля в Comedy Club

Настоящий успех пришел в 2005 году, когда Павел Воля стал ведущим нового для России проекта — Comedy Club. Его остроумие, сарказм и фирменная манера подшучивать над гостями сделали его визитной карточкой шоу. Особенно доставалось знаменитостям — их он разносил без стеснения.

Воля быстро стал одним из ключевых резидентов, наряду с Гариком Мартиросяном, Гариком Харламовым и Тимуром Батрутдиновым.

Телепроекты Павла Воли

Павел Воля стал не только звездой Comedy Club, но и успешным телеведущим. Он принимал участие во множестве проектов, среди которых:
  • «Смех без правил» и «Убойная лига»;
  • «Comedy Баттл» — шоу для молодых комиков;
  • «Где логика?» — интеллектуальное развлекательное шоу, в котором он участвовал вместе с женой Ляйсан Утяшевой;
  • «Студия Союз» и «Импровизация», где он был ведущим.
В 2019 году Павел Воля принял участие в проекте «Прожарка». Позже он возглавил шоу «Двое на миллион» (2020), а в 2021 году дал грандиозный концерт в «Крокус Сити Холл». В 2023 году он запустил «Шоу Воли» и реалити «Выжить в Дубае», где впервые работал в паре с женой.

Павел Воля (фото: Instagram* / @pavelvolyaofficial)

Личная жизнь и скандалы: почему Волю обвиняют в измене

Уже более 10 лет Павел Воля состоит в браке с Ляйсан Утяшевой. Они долго дружили, потом два года встречались, а в 2012 году поженились. Павел поддержал Ляйсан в трудный период после смерти ее мамы. Сейчас пара воспитывает двух детей, и комик не раз признавался, что ему невероятно повезло с женой.

Однако в 2020 году репутация Павла Воли как примерного семьянина оказалась под угрозой. В сети появилось фото, на котором он запечатлен в одном из ночных заведений в компании неизвестных девушек. Главным поводом для скандала стал тот факт, что снимок опубликовала девушка, якобы работающая в эскорт-индустрии. Она сопроводила пост загадочной подписью: «И как всё закончилось».

Реакция публики оказалась неоднозначной. Некоторые поклонники были разочарованы поведением артиста, ведь за ним закрепилась репутация примерного семьянина. Другие же уверены: это не более чем провокация, а Павел просто оказался не в том месте, не в то время. Третьи же сочувствовали Ляйсан Утяшевой: «Бедная Ляйсан...» — писали пользователи

Как Павел Воля объяснил скандальное фото

Комик не стал игнорировать ситуацию и рассказал, как все было в действительности.

«В ресторане какая-то девочка исподтишка щелкнула меня за столом. Зачем-то выложила у себя в Instagram*. И фейк-ньюс накатали столько статей: "Изменщик", "Эскортница". Ко мне тоже прилетает эта новость. Читаю: "Я и 16-летняя эскортница"», — сказал он.
Кроме того, в эфире Comedy Club он признался, что первым делом подумал о реакции жены и решил сразу обсудить ситуацию.

«Думаю: "Вау! Надо Ляйсан рассказать, пока ей кто-то другой не рассказал". Прихожу домой. По глазам вижу, что она тоже прочитала. Сейчас будет экзамен и до хрена дополнительных вопросов», — признался телеведущий.
Однако Утяшева отнеслась к скандалу с юмором. В отличие от публики, она не поверила слухам и поддержала мужа, несмотря на критику со стороны общественности.

Павел Воля с женой Ляйсан Утяшевой (фото: Instagram* / @pavelvolyaofficial)
«Выяснилось, что все женщины возненавидели меня. Когда мы летели из Питера, я зашел в самолет и увидел все эти лица. Я чувствовал, как весь самолет передает мне: "Святая женщина везет тебя, ублюдка". Стюардесса сказала Лясе: "Вам сыр, шампанского?". А мне просто кинула еду и ушла... Клянусь. Ляся пошла в туалет, ей стюардесса сказала: "Идите спокойно. Присмотрим за кобелищем"», — вспоминал Воля.

Бизнес Павла Воли оказался убыточным?

В июне 2025 года СМИ сообщили о ликвидации одной из компаний известного российского шоумена и телеведущего Павла Воли. Речь идет об обществе с ограниченной ответственностью «Где шоу?», которое занималось деятельностью в сфере бронирования, интернет-торговли и курьерских услуг.

Согласно информации, компания некоторое время демонстрировала положительные финансовые результаты. Так, в 2020 году ООО «Где шоу?» показало прибыль в размере 3,5 миллиона рублей. Однако в последующие годы финансовая ситуация ухудшилась. К 2024 году предприятие зафиксировало убытки в размере 78 тысяч рублей, после чего было принято решение о прекращении деятельности.

При этом ликвидация одной компании не означает полного ухода Павла Воли из предпринимательской сферы. У артиста по-прежнему остается статус индивидуального предпринимателя, а также еще три зарегистрированные фирмы.

Ранее сообщалось, что общий годовой доход Павла Воли оценивается примерно в 160 миллионов рублей. Благодаря этому шоумен вошел в первую сотню самых высокооплачиваемых российских знаменитостей.

Что произошло с Павлом Волей во время поездки в Калининград

В начале июля прошлого года Павел Воля сообщил подписчикам о происшестви во время его гастрольной поездки в Калининград, где у артиста были запланированы два концертных выступления.

Павел Воля (фото: Instagram* / @pavelvolyaofficial)
2 июля комик опубликовал серию видеозаписей, на которых делился впечатлениями от города, погоды и местных достопримечательностей. Позже в его канале появился ролик, в котором он рассказал об инциденте на арендованной лодке: она частично была затоплена. По словам артиста, судно начало уходить под воду примерно через три минуты после того, как он вместе со спутником поднялся на борт.

«Мы еле выпрыгнули», — рассказал артист.
После этого лодку привязали веревкой к пристани, чтобы она окончательно не затонула. Также Воля поблагодарил местного жителя, который помог ему в момент происшествия. По словам шоумена, этот человек собирался посетить один из его концертов.

Теракт на концерте Павла Воли

Ряд сообщений в СМИ также связывали имя Павла Воли с предотвращением возможного теракта на одном из его концертов.

Известно, что некий мужчина якобы планировал совершить террористический акт во время выступления комика в Пятигорске. По информации, речь шла о концерте, который должен был состояться в Доме культуры «София». Сам Павел Воля сообщил, что выступление в Пятигорске отменили за несколько часов до начала. В официальном сообщении он указал, что причиной стали технические обстоятельства.

«Ребята, мне очень жаль. Мы с вами обязательно встретимся в следующий раз», — написал артист.
Позднее пресс-служба МВД подтвердила факт предотвращения террористического акта. Однако конкретное имя исполнителя в официальном сообщении не называлось.

Также сообщалось, что подозреваемый поддерживал переписку со своими кураторами, находившимися на украинской территории. Во время обыска по месту его проживания правоохранительные органы обнаружили бутылки с зажигательной смесью.

Позиция Павла Воли по поводу событий 2022 года

После начала конфликта на Украине в 2022 году Павел Воля не делал прямых политических заявлений по этому поводу. Тем не менее в марте 2022 года он опубликовал сообщение, в котором признался, что в сложившейся ситуации ему было трудно продолжать публиковать привычные юмористические посты.

Павел Воля (фото: Instagram* / @pavelvolyaofficial)
В своем обращении артист призвал людей проявлять внимание и поддержку к окружающим. Он отметил, что и ранее помогал нуждающимся, однако делал это без публичных заявлений.

«Раньше я таких постов не делал. Помогал тихонько. Но раньше и такой ситуации не было. Хватало своих ресурсов, сторис и помощи людей. Но сейчас правда ситуация изменилась. Одного меня и моей скромной тишины недостаточно. Нужны мы все. Все, кто сможет», — писал комик.
При этом открыто свою политическую позицию Воля не высказывал. Некоторые украинские СМИ утверждали, что артист якобы посещал зону боевых действий и встречался с российскими военнослужащими в районе Авдеевки. Однако официальных подтверждений этой информации не появлялось, а сам Павел Воля подобные сообщения не комментировал.

Отношения Павла Воли к Владимиру Зеленскому

В публичном пространстве также обсуждались высказывания Павла Воли в адрес Владимира Зеленского. Воля вспоминал о знакомстве с Зеленским и положительно отзывался о нем как о человеке.

«Крутой, веселый, классный парень, офигенный смешной чувак, классный руководитель для своей команды. Он всегда был настоящим капитаном своей команды. Веселый, добрый в общении, офигенный пацан. Я говорю „пацан“, потому что я его таким знал. Мы давно очень не виделись», — говорил Воля.
Павел Воля и Владимир Зеленский действительно пересекались в профессиональной сфере. Они принимали участие в нескольких совместных проектах. Среди них фильмы «Служебный роман. Наше время» и «Любовь в большом городе — 2», а также телевизионное шоу «Слава богу, ты пришел!».

Павел Воля сегодня

Сегодня Павел Воля продолжает активную творческую деятельность. Он остается одним из ключевых резидентов юмористического проекта Comedy Club. Также артист является создателем и ведущим программы «Шоу Воли». Параллельно он регулярно гастролирует со стендап-концертами и продолжает выступать перед зрителями в разных городах.

Павел Воля (фото: Instagram* / @pavelvolyaofficial)
Кроме того, Воля занимается литературной деятельностью, выступая как поэт и автор текстов. Павел Воля продолжает активно работать в сфере шоу-бизнеса и оставаться одной из заметных фигур российской индустрии развлечений.
Дайана Хусинова

