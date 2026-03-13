«Святая женщина везет тебя, ублюдка»: почему Павла Волю обвиняют в измене и что он говорил про Владимира Зеленского?
Павел Воля — один из самых ярких и узнаваемых юмористов России. Его путь к славе начался с КВН, а сегодня он — ведущий резидент Comedy Club, успешный шоумен и телеведущий. Однако за блестящей карьерой и семейной идиллией скрываются и скандалы. 14 марта артисту исполняется 47 лет. О чем говорят поклонники Воли и почему его обвиняют в измене — в материале «Радио 1».
Биография Павла Воли: детство и начало карьерыПавел Воля родился 14 марта 1979 года в Пензе. Уже с детства он проявлял артистизм: любил гуманитарные науки, организовывал школьные дискотеки и играл в КВН. После школы поступил в Пензенский педагогический институт на факультет русского языка и литературы. Там он продолжил играть в КВН в команде «Валеон Дассон» вместе с Тимуром Родригезом и Леонидом Школьником. Команда добилась успеха в Первой лиге, но не смогла удержаться в Высшей.
В 2001 году Воля переехал в Москву. Вскоре он начал писать сценарии для Игоря Угольникова и вел ночное шоу на MTV. Именно эти проекты стали трамплином для его дальнейшей карьеры.
Павел Воля в Comedy ClubНастоящий успех пришел в 2005 году, когда Павел Воля стал ведущим нового для России проекта — Comedy Club. Его остроумие, сарказм и фирменная манера подшучивать над гостями сделали его визитной карточкой шоу. Особенно доставалось знаменитостям — их он разносил без стеснения.
Воля быстро стал одним из ключевых резидентов, наряду с Гариком Мартиросяном, Гариком Харламовым и Тимуром Батрутдиновым.
Телепроекты Павла ВолиПавел Воля стал не только звездой Comedy Club, но и успешным телеведущим. Он принимал участие во множестве проектов, среди которых:
- «Смех без правил» и «Убойная лига»;
- «Comedy Баттл» — шоу для молодых комиков;
- «Где логика?» — интеллектуальное развлекательное шоу, в котором он участвовал вместе с женой Ляйсан Утяшевой;
- «Студия Союз» и «Импровизация», где он был ведущим.
Личная жизнь и скандалы: почему Волю обвиняют в изменеУже более 10 лет Павел Воля состоит в браке с Ляйсан Утяшевой. Они долго дружили, потом два года встречались, а в 2012 году поженились. Павел поддержал Ляйсан в трудный период после смерти ее мамы. Сейчас пара воспитывает двух детей, и комик не раз признавался, что ему невероятно повезло с женой.
Однако в 2020 году репутация Павла Воли как примерного семьянина оказалась под угрозой. В сети появилось фото, на котором он запечатлен в одном из ночных заведений в компании неизвестных девушек. Главным поводом для скандала стал тот факт, что снимок опубликовала девушка, якобы работающая в эскорт-индустрии. Она сопроводила пост загадочной подписью: «И как всё закончилось».
Реакция публики оказалась неоднозначной. Некоторые поклонники были разочарованы поведением артиста, ведь за ним закрепилась репутация примерного семьянина. Другие же уверены: это не более чем провокация, а Павел просто оказался не в том месте, не в то время. Третьи же сочувствовали Ляйсан Утяшевой: «Бедная Ляйсан...» — писали пользователи
Как Павел Воля объяснил скандальное фотоКомик не стал игнорировать ситуацию и рассказал, как все было в действительности.
«В ресторане какая-то девочка исподтишка щелкнула меня за столом. Зачем-то выложила у себя в Instagram*. И фейк-ньюс накатали столько статей: "Изменщик", "Эскортница". Ко мне тоже прилетает эта новость. Читаю: "Я и 16-летняя эскортница"», — сказал он.Кроме того, в эфире Comedy Club он признался, что первым делом подумал о реакции жены и решил сразу обсудить ситуацию.
«Думаю: "Вау! Надо Ляйсан рассказать, пока ей кто-то другой не рассказал". Прихожу домой. По глазам вижу, что она тоже прочитала. Сейчас будет экзамен и до хрена дополнительных вопросов», — признался телеведущий.Однако Утяшева отнеслась к скандалу с юмором. В отличие от публики, она не поверила слухам и поддержала мужа, несмотря на критику со стороны общественности.
«Выяснилось, что все женщины возненавидели меня. Когда мы летели из Питера, я зашел в самолет и увидел все эти лица. Я чувствовал, как весь самолет передает мне: "Святая женщина везет тебя, ублюдка". Стюардесса сказала Лясе: "Вам сыр, шампанского?". А мне просто кинула еду и ушла... Клянусь. Ляся пошла в туалет, ей стюардесса сказала: "Идите спокойно. Присмотрим за кобелищем"», — вспоминал Воля.
Бизнес Павла Воли оказался убыточным?В июне 2025 года СМИ сообщили о ликвидации одной из компаний известного российского шоумена и телеведущего Павла Воли. Речь идет об обществе с ограниченной ответственностью «Где шоу?», которое занималось деятельностью в сфере бронирования, интернет-торговли и курьерских услуг.
Согласно информации, компания некоторое время демонстрировала положительные финансовые результаты. Так, в 2020 году ООО «Где шоу?» показало прибыль в размере 3,5 миллиона рублей. Однако в последующие годы финансовая ситуация ухудшилась. К 2024 году предприятие зафиксировало убытки в размере 78 тысяч рублей, после чего было принято решение о прекращении деятельности.
При этом ликвидация одной компании не означает полного ухода Павла Воли из предпринимательской сферы. У артиста по-прежнему остается статус индивидуального предпринимателя, а также еще три зарегистрированные фирмы.
Ранее сообщалось, что общий годовой доход Павла Воли оценивается примерно в 160 миллионов рублей. Благодаря этому шоумен вошел в первую сотню самых высокооплачиваемых российских знаменитостей.
Что произошло с Павлом Волей во время поездки в КалининградВ начале июля прошлого года Павел Воля сообщил подписчикам о происшестви во время его гастрольной поездки в Калининград, где у артиста были запланированы два концертных выступления.
2 июля комик опубликовал серию видеозаписей, на которых делился впечатлениями от города, погоды и местных достопримечательностей. Позже в его канале появился ролик, в котором он рассказал об инциденте на арендованной лодке: она частично была затоплена. По словам артиста, судно начало уходить под воду примерно через три минуты после того, как он вместе со спутником поднялся на борт.
«Мы еле выпрыгнули», — рассказал артист.После этого лодку привязали веревкой к пристани, чтобы она окончательно не затонула. Также Воля поблагодарил местного жителя, который помог ему в момент происшествия. По словам шоумена, этот человек собирался посетить один из его концертов.
Теракт на концерте Павла ВолиРяд сообщений в СМИ также связывали имя Павла Воли с предотвращением возможного теракта на одном из его концертов.
Известно, что некий мужчина якобы планировал совершить террористический акт во время выступления комика в Пятигорске. По информации, речь шла о концерте, который должен был состояться в Доме культуры «София». Сам Павел Воля сообщил, что выступление в Пятигорске отменили за несколько часов до начала. В официальном сообщении он указал, что причиной стали технические обстоятельства.
«Ребята, мне очень жаль. Мы с вами обязательно встретимся в следующий раз», — написал артист.Позднее пресс-служба МВД подтвердила факт предотвращения террористического акта. Однако конкретное имя исполнителя в официальном сообщении не называлось.
Также сообщалось, что подозреваемый поддерживал переписку со своими кураторами, находившимися на украинской территории. Во время обыска по месту его проживания правоохранительные органы обнаружили бутылки с зажигательной смесью.
Позиция Павла Воли по поводу событий 2022 годаПосле начала конфликта на Украине в 2022 году Павел Воля не делал прямых политических заявлений по этому поводу. Тем не менее в марте 2022 года он опубликовал сообщение, в котором признался, что в сложившейся ситуации ему было трудно продолжать публиковать привычные юмористические посты.
В своем обращении артист призвал людей проявлять внимание и поддержку к окружающим. Он отметил, что и ранее помогал нуждающимся, однако делал это без публичных заявлений.
«Раньше я таких постов не делал. Помогал тихонько. Но раньше и такой ситуации не было. Хватало своих ресурсов, сторис и помощи людей. Но сейчас правда ситуация изменилась. Одного меня и моей скромной тишины недостаточно. Нужны мы все. Все, кто сможет», — писал комик.При этом открыто свою политическую позицию Воля не высказывал. Некоторые украинские СМИ утверждали, что артист якобы посещал зону боевых действий и встречался с российскими военнослужащими в районе Авдеевки. Однако официальных подтверждений этой информации не появлялось, а сам Павел Воля подобные сообщения не комментировал.
Отношения Павла Воли к Владимиру ЗеленскомуВ публичном пространстве также обсуждались высказывания Павла Воли в адрес Владимира Зеленского. Воля вспоминал о знакомстве с Зеленским и положительно отзывался о нем как о человеке.
«Крутой, веселый, классный парень, офигенный смешной чувак, классный руководитель для своей команды. Он всегда был настоящим капитаном своей команды. Веселый, добрый в общении, офигенный пацан. Я говорю „пацан“, потому что я его таким знал. Мы давно очень не виделись», — говорил Воля.Павел Воля и Владимир Зеленский действительно пересекались в профессиональной сфере. Они принимали участие в нескольких совместных проектах. Среди них фильмы «Служебный роман. Наше время» и «Любовь в большом городе — 2», а также телевизионное шоу «Слава богу, ты пришел!».
Павел Воля сегодняСегодня Павел Воля продолжает активную творческую деятельность. Он остается одним из ключевых резидентов юмористического проекта Comedy Club. Также артист является создателем и ведущим программы «Шоу Воли». Параллельно он регулярно гастролирует со стендап-концертами и продолжает выступать перед зрителями в разных городах.
Кроме того, Воля занимается литературной деятельностью, выступая как поэт и автор текстов. Павел Воля продолжает активно работать в сфере шоу-бизнеса и оставаться одной из заметных фигур российской индустрии развлечений.