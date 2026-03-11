Связь с Анной Седоковой, работа в барах и серьезная операция: где сейчас Алексей Чумаков и что известно о разводе артиста с Ковальчук?
Сегодня Алексей Чумаков — популярный певец, талантливый композитор и обаятельный телеведущий. Его называют человеком, о котором можно написать роман. Он собирает полные залы, пишет книги и создает музыку. Мужчина также мастерски перевоплощается в звёзд российской и зарубежной эстрады. Подробнее о нем читайте в материале «Радио 1».
Детство и юность Алексея ЧумаковаАлексей Чумаков родился 12 марта 1981 года в Самарканде, Узбекистан. Его вокальные способности проявились в раннем возрасте. Родители заметили талант сына, когда ему исполнилось 5 лет, и решили развивать его. Они отдали Алексея в музыкальную школу, где он учился играть на ударных инструментах. Позже парень самостоятельно освоил гитару. В школьные годы Алексей стал настоящей звездой. Он пел на всех мероприятиях и дискотеках, завоевывая сердца одноклассниц. Первые песни и аранжировки мальчишка начал создавать в 11 лет. При этом он не забывал о спорте и занимался кикбоксингом и баскетболом. С юных лет парень проявлял настойчивость и стремление зарабатывать.
В середине 1990-х годов в Узбекистане начались трудные времена, и семья Чумаковых решила покинуть страну в поисках лучшей жизни. Они переехали в Тюмень, где Алексей поступил на вокальное отделение Высшего колледжа искусств. Спустя год он перевелся на дирижерско-хоровое отделение Ташкентского колледжа искусств, который успешно окончил заочно в 1998 году.
Карьера Алексея ЧумаковаПервые годы творческой карьеры Алексея Чумакова были полны испытаний, но также и ярких событий. Он активно сочинял музыку, создавал аранжировки и искал способы заработать на жизнь. В юности певец выступал в ресторанах и барах. Поворотным моментом для него стало участие в региональном конкурсе «Голоса "Европы плюс"» в Кемерове. Алексей одержал убедительную победу, выиграв сразу в трех номинациях: лучший вокалист, композитор и аранжировщик.
После этого его карьера стремительно пошла вверх. В течение нескольких лет он становился участником и победителем тюменского конкурса талантов «Ступень». Настоящий успех пришел к нему в 2003 году, когда он принял участие в популярном шоу «Народный артист». Алексей дошел до финала и занял третье место. В 2006 году вышел дебютный альбом Чумакова «Сны о чем-то большем», который включал 13 треков, в том числе первый хит «Я от тебя схожу с ума». Спустя семь лет поклонники увидели второй альбом «Тут и там», куда вошли такие песни, как «Моя весна» и «Счастье». Талант исполнителя оценили не только в России, но и за границей. В 2008 году Алексей отправился в свое первое зарубежное турне, выступив в Германии.
В 2017 году он выпустил третий студийный альбом «Небо в твоих глазах». В 2019 году в его репертуаре появилась новая композиция «У края пропасти». Значимым событием для музыканта стал концерт в «Крокус Сити Холле», где он выступил с симфоническим оркестром. В начале 2025 года Алексей Чумаков отправился в гастрольное турне по стране, включая родные места. Поклонники узнали об этом из его официального сайта. Также он стал специальным гостем гранд-финала фестиваля «Большая сцена».
Популярность на ТВАлексей быстро стал одним из популярных телеведущих России. В 2005 году он подписал контракт на участие в программе «Секрет успеха», которая была российским аналогом британского «Фактора Х». С этого момента Чумаков постоянно появлялся на ТВ, его лицо стало знакомым миллионам зрителей. 2013 год оказался насыщенным для артиста. Он принял участие в шоу «Один в один!». В 2016 году мужчина вернулся на это шоу, участвуя в «Битве сезонов». Здесь он блестяще перевоплощался в известных исполнителей. По итогам конкурса Чумаков занял первое место, хотя успех немного омрачили слухи о подтасовке результатов.
Предложения от телеканалов поступали одно за другим. Вместе с Юлией Ковальчук он выступил в качестве ведущего развлекательного проекта «Кто сверху?» на украинском канале «Ю». Также он вел программу «Успеть до полуночи». В 2014 году Алексей стал презентатором шоу «Откройте, к вам гости!» на телеканале СТС, а в следующем году его пригласили на проект братьев Сафроновых «Империя иллюзий». Осенью 2020 года Чумаков появился в интернет-шоу «Алена, блин!». Он также продемонстрировал свои способности на проекте «Музыкальная интуиция», где вместе с Анной Седоковой выявлял лжепевцов. В финале он исполнил песню «Счастье». Осенью того же года Алексей принял участие в шоу «Дуэты» на телеканале «Россия-1», где его партнершей стала Любовь Успенская.
Артист также участвовал в «Аватар-шоу», выбрав образ Лешего. Осенью 2023 года он занял место судьи в музыкальном шоу на ТНТ под названием «Ярче звезд». Мужчина не упустил возможность участвовать в юмористических проектах. В 2024 году он соревновался с коллегами по творческому цеху, среди которых были Дмитрий Маликов и Александр Ревва. Его поддерживала команда КВН «Наполеоны». В том же году он стал гостем шоу «ЧБД» (Что было дальше?). В 2025 году Чумаков вернулся в новый сезон шоу «Один в один!» в качестве члена жюри.
Книги Алексея ЧумаковаАлексей открыл в себе дар писателя и в 2015 году выпустил свою первую книгу «В поисках призраков», вдохновленную Стивеном Кингом. Она также вышла в аудиоформате, озвученная Сергеем Буруновым. Позже мужчина написал еще два произведения: роман «Цвет последнего заката», который был восстановлен после того, как оригинал порвал щенок в 2004 году, и мистический триллер «47».
В 2004 году талантливый уроженец Узбекистана написал сценарий для фильма «Грязь». Картина относится к жанру зомби-треш, она так и не вышла в широкий прокат. С 2000-х певец начал сниматься в эпизодических ролях. В 2013 году он сыграл одну из главных ролей в комедии «Остров везения». Алексей также занимается озвучиванием. В начале 2018 года стартовал сериал «Барс», где он исполнил главную роль. Осенью 2022 года музыкант решил стать режиссером и экранизировать свою дебютную книгу «В поисках призраков». В сериале «Экипаж 314» он сыграл звезду эстрады Антона Чудакова и его двойника после смерти героя.
Личная жизньАлексей Чумаков и Юлия Ковальчук встретились, когда девушка выступала в группе «Блестящие». Их отношения развивались постепенно. Общение стало более тесным во время проекта «Танцы на льду». Мужчина приглашал Юлию на концерты, а она звала его на вечеринки. В 2009 году пара объявила о своих чувствах. Однако жениться на Юлии артист решился только в 2013 году. Они тихо расписались в загсе и устроили церемонию вдали от журналистов.
Летом 2017 года пара сообщила о беременности. Юлия бережно относилась к своему здоровью и уехала в теплые края. В октябре 2017 года родилась дочь Амелия. Слухи о разводе периодически появляются в интернете, но Чумаков опровергает их. Весной 2023 года начали говорить о новой беременности Юлии. Летом у пары родилась вторая дочь Алисия.