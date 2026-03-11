«Сексуальный, богатый»: Ксения Собчак поделилась советом о поиске партнёра

11 марта 2026, 15:29

Ксения Собчак рассказала о своей «формуле» выбора мужчины

Ксения Собчак (Фото: Instagram* / @xenia_sobchak)

Журналистка Ксения Собчак рассказала о своей своеобразной «схеме», которая, по её мнению, помогает найти подходящего партнёра. Своими рассуждениями она поделилась в шоу «Быстрые свидания» на платформе VK Видео.