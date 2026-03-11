«Сексуальный, богатый»: Ксения Собчак поделилась советом о поиске партнёра
Журналистка Ксения Собчак рассказала о своей своеобразной «схеме», которая, по её мнению, помогает найти подходящего партнёра. Своими рассуждениями она поделилась в шоу «Быстрые свидания» на платформе VK Видео.
По словам Собчак, сначала стоит определить список качеств, которыми должен обладать мужчина мечты. Среди возможных характеристик она назвала привлекательность, финансовое благополучие, ум, ответственность и чувство юмора.
Однако, как считает журналистка, ожидать, что один человек будет соответствовать всем этим критериям, нереалистично. Поэтому она предлагает мысленно выбрать пять ключевых качеств, а затем отказаться от двух из них — так, по её мнению, шансы встретить подходящего партнёра становятся выше.
Собчак также пошутила, что идеальных мужчин, обладающих всеми перечисленными качествами, чаще можно увидеть только на экране — например, в образах, которые играет актёр Павел Прилучный.
